Северная Корея провозгласила себя ядерным государством

Верховное народное собрание Северной Кореи приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР ЦТАК. "Если система командования и контроля национальных ядерных сил находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар автоматически наносится немедленно", - цитирует документ Франс Пресс.

При этом в законе отмечается, что применение ядерного оружия — крайняя мера.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на сессии северокорейского парламента, заявил, что ядерный статус страны теперь "необратим" и дискуссии о денуклеаризации страны более не имеют смысла. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, это – законное право КНДР на самооборону и возможность противостоять давлению США, которые, по словам северокорейского лидера, пытаются подорвать "обороноспособность страны и в итоге свергнуть её правительство", сообщает Reuters.

В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более 640 миллионов долларов. С начала года Северная Корея провела уже 17 пусков ракет, последний состоялся в мае.

В августе Южная Корея предложила КНДР план по денуклеаризации последней. Он предполагал предоставление Пхеньяну экономической и технологической помощи в ответ на отказ от ядерного оружия на полуострове. Однако КНДР отвергла этот план, назвав его "вздором".

ООН и МАГАТЭ также призывали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия.

В 2018 году Северная Корея и США провели переговоры, по итогам которых Пхеньян заявил о прекращении ядерных испытаний, оставив за собой право сохранить имеющееся оружие. Однако последующие переговоры, в том числе и личная встреча Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом результатов не дали, и КНДР возобновила свои ядерные испытания.