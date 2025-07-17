СГБ Грузии: двое человек задержаны в связи с покупкой урана

Служба государственной безопасности Грузии сообщает о раскрытии «транснационального преступления» и «предотвращении возможных вариантов развития событий в различных направлениях этого преступления». На брифинге, состоявшемся сегодня, 17 июля, представитель СГБ сообщил, что «в Батуми за незаконную продажу и покупку радиоактивного химического элемента урана были задержаны один гражданин Грузии и один иностранный гражданин».

«Согласно сделке, заключенной между задержанными, незаконная продажа урана планировалась на сумму 3 миллиона долларов США».

Служба государственной безопасности не разглашает количество обнаруженного вещества. По имеющейся информации, вечером 16 июля были задержаны два человека, которым уже предъявлены обвинения. Судебное заседание, как ожидается, состоится во второй половине дня.

По сообщению СГБ, «ядерный материал, учитывая мощность дозы радиоактивного альфа и гамма-излучения, и характер источника, как компонент, пригоден для изготовления различных взрывных устройств, осуществления террористического акта или причинения иных тяжких, массовых и смертоносных последствий».

Дело расследуется по статье 230 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Это не первый случай задержания в Грузии в связи с обнаружением урана. В 2023 году был арестован один человек по обвинению в продаже урана на сумму 2 миллиона долларов.

В 2019 году в Кобулети были арестованы «граждане Грузии Гоча Г. и Роман К. за незаконную продажу ядерных материалов». В СГБ тогда заявили, что, основываясь на материалах расследования, они намеревались продать ядерный материал «Уран» на сумму 2 800 000 долларов США.