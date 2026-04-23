СГБ Грузии задержала представителя работающей в Абхазии энергокомпании

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании руководителя департамента ООО «Кодори ГЭС», входящего в структуру ООО «Ингури ГЭС». Задержанного, чья личность не раскрывается, обвиняют в присвоении и растрате крупных денежных средств.

По информации СГБ, указанная компания осуществляет деятельность на территории самопровозглашенной республики Абхазия.

В пресс-релизе ведомства указано, что задержанный «полностью сотрудничал со следствием и признал совершённое преступление». Ему предъявлено обвинение по статье УК Грузии «Присвоение или растрата», предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.

«Тем, кто считает, что может использовать оккупированные территории Грузии для присвоения и растраты государственных средств: подобные преступления не останутся без реагирования даже в случае их совершения на оккупированных территориях», — заявили в СГБ.

По информации из реестра грузинских компаний, ООО «Кодори ГЭС» было создано в 2007 году, а в 2010 году объединено с «Ингури ГЭС».