Shell откажется от поставок нефти и газа из РФ и закроет АЗС в России

Британско-нидерландская корпорация Shell – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – объявила о намерении отказаться от покупок российских нефти и газа, а также о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. Это реакция на российское вторжение в Украину.

Как сказано в пресс-релизе компании, выход из проектов в России будет поэтапным. Компания в ближайшее время прекратит спотовые закупки российской сырой нефти. Уже заключённые контракты на её поставки не будут продлеваться.

В России будут закрыты все автозаправочные станции Shell, а также прекращено производство авиационного топлива и смазочных материалов.

Корпорация также предпримет шаги для отказа от российских нефтепродуктов и природного газа, однако подчёркивается, что это произойдёт не сразу.

Ещё одна крупная корпорация BP (ранее British Petroleum) заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.

В связи с вторжением в Украину на Западе звучат требования ввести эмбарго на поставки или только нефти, или вообще углеводородов из России на государственном уровне. В ЕС на данный момент по этому вопросу нет консенсуса, Германия и ряд стран, наиболее зависимых от российского газа, например Болгария, заявляют, что такая мера вряд ли возможна – отказ от российского газа ударит и по промышленности, и по гражданам ЕС. Отказ от поставок российской нефти обсуждается в США, администрация Джо Байдена не исключила, что пойдёт на такую меру, но ещё не приняла решения – отказ приведёт к росту цен на топливо в Соединённых Штатах.

Украина призывает страны Запада ввести эмбарго.

Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ Запада от поставок российской нефти приведёт к резкому росту её стоимости на мировом рынке – до 300 долларов за баррель и больше. Он также пригрозил закрытием поставок по газопроводу "Северный поток" и предупредил о якобы существующих угрозах газотранспортной системе Украины, которая – несмотря на боевые действия – по-прежнему используется для поставок российского топлива в страны ЕС.