Шойгу прибыл в Северную Корею с целью «укрепления военных связей»

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею с целью «укрепления военных связей» между двумя странами, говорится в официальном телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в аэропорту Пхеньяна Шойгу встречали генерал армии КНДР Кан Сун Нам и рота почётного караула.
По сообщению российского министерства, делегация во главе Шойгу примет участие в мероприятиях, «посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов» (речь идёт о войне между Южной и Северной Кореей).
- С начала полномасштабной войны в Украине власти ряда западных стран, включая США, неоднократно заявляли о военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы. Говорилось, в частности, о том, что КНДР поставляет российским военным артиллерийские боеприпасы и технику, запасы которых в России существенно истощились. Власти Северной Кореи это отрицали.
- КНДР – одна из трёх стран мира, кроме самой России и Сирии, признавших объявленную Москвой аннексию четырёх украинских областей осенью прошлого года.