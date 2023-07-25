Украина остро нуждается в системах ПВО. В Киеве просят Запад ускорить поставки вооружений, необходимых для защиты портовой инфраструктуры и других важных объектов, не говоря уже о городах, которые Москва продолжает атаковать с использованием ракет и дронов. Однако на Западе не спешат обеспечивать ВСУ оружием для прорыва российской обороны и защиты от ракетных атак юга Украины. На фоне нерешительности Вашингтона и Брюсселя Кремль начал новую кампанию угроз – против Польши.

Удары Москвы по портовой инфраструктуре Украины не заставят Киев отказаться от атак на военные объекты на российской территории. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью СNN заявил, что ВСУ и дальше будут наносить удары по Крымскому посту и легитимным целям на полуострове:

«Все эти цели являются официальными, потому что их поражение уменьшит их возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев. Это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них».

За последние дни ВСУ нанесли по меньшей мере два успешных удара по складам боеприпасов на аннексированном Россией полуострове, а неделей раньше по Крымскому мосту ударили морские дроны. Плюс новое появление беспилотников в московском небе, по мнению специалистов, говорит о том, что украинские военные научились успешно преодолевать российские системы ПВО.

Однако несмотря на подобные успехи, контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось. Впрочем, по словам Резникова, это не повод для беспокойства, так как в целом события развиваются по плану. А отсутствие громких результатов объясняется естественными причинами. По словам Резникова «это вопрос ПВО. Это также вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И против нас сражается большое число врагов. Так что это война. Это не компьютерная игра», – резюмировал министр обороны.

Как отмечают аналитики, в результате первой волны наступления украинские военные потеряли определенное количество техники, в том числе предоставленной странами Запада и пересмотрели тактику. По мнению специалистов, теперь ВСУ пытаются измотать российские войска и воспользоваться появлением слабых участков в российской обороне.

При этом западные партнеры Украины не спешат предоставить Киеву необходимое вооружение. Причем, не только дальнобойное, способное облегчить ВСУ задачу по нарушению снабжения обороняющейся российской группировки и, как следствие, прорыву фронта, но и достаточного количества систем ПВО, способных прикрыть важные инфраструктурные объекты, такие как порты Одессы и других черноморских городов. В Вашингтоне ограничиваются лишь выражением обеспокоенности. В том числе и украинскими ударами по российской территории.

«Когда вы спрашиваете меня об ударах украинских беспилотников, и что мы по этому поводу делаем, мы ясно дали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки на цели внутри России. Но мы также очень четко заявили, что Крым – это Украина. Это российская война. Они начали эту войну, и они могут ее закончить. Вы здесь, мы постоянно это говорим. Они могут закончить ее в любое время, выведя войска из Украины вместо того, чтобы продолжать жестокие нападения на гражданское население, на украинские города», – заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Более того, в условиях, когда украинские порты оказались в фактической блокаде, Запад не торопится обеспечить альтернативные пути доставки зерна. Судя по словам президента Украины Владимира Зеленского, позиция Киева пока не находит понимания даже у самых близких партнеров:

«Абсолютно недопустимое и откровенно не европейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать более рационально, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара. Мы активно работаем со всеми, чтобы найти такое решение, которое будет соответствовать духу нашей Европы».

Усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по восстановлению «зерновой сделки» результатов не принесли. Москва категорически отказываются возвращаться в соглашение до тех пор, пока не будут выполнены все ее условия, параллельно делая все для того, чтобы нивелировать возможности Украины возобновить экспорт:

«К сожалению, вернуться к черноморской зерновой сделке пока невозможно, потому что она не работает, де-факто не реализована. Вот почему это невозможно. В то же время президент Путин дал понять, что Россия готова немедленно возобновить сделку – как только российская часть соглашения будет выполнена», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Более того, в Кремле, видя невнятную позицию Запада, уже пробуют на прочность границы НАТО. Пока на словах и используя для провокаций белорусского лидера Александра Лукашенко:

«Нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. - "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства».

Вашингтон вынужден был реагировать. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер напомнил, что Польша является членом НАТО со всеми вытекающими последствиями.

«Я скажу, что это очередной из серии безответственных комментариев Лукашенко. И единственное, что я повторю, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наш союз с Польшей крепок. Польша, конечно, член НАТО, и мы будем защищать, если потребуется, каждый сантиметр территории НАТО».

Однако заявление Госдепартамента вряд ли заставит Владимира Путина отказаться от провокаций в отношении той же Польши или стран Балтии. По мнению наблюдателей, в Москве видят нерешительность Запада в отношении предоставления Украине оружия, способного переломить ход войны, и делают вывод: Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в полном поражении Москвы, так как это может нести большие геополитические риски, и скорее склоняются к результату, при котором Украина попросту не проиграет. А значит, Кремль может позволить себе дальнейший шантаж.

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