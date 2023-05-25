Шойгу в Минске подписал документы о размещении ядерного оружия

Министры обороны Беларуси и России на встрече в Минске подписали документы о порядке размещения российского нестратегического ядерного орудия на белорусской территории.

Как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсудили «военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами».

Шойгу назвал Беларусь «верным союзником и надёжным партнёром» России и сказал, что обе страны вместе противостоят «коллективному Западу», который якобы ведёт против них необъявленную войну. При этом Шойгу отметил, что речь не идёт о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остаётся за Москвой.

Накануне на сессии Евразийского экономического в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Россия и Беларусь создали «уникальный прецедент в мировой политической истории» по формуле «две страны – одно государство».

«Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», – сказал Токаев. Он подчеркнул, что в ЕАЭС есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, и «с этой реальностью нам нужно считаться».

«Как мы будем работать в этих условиях – это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему», – сказал Токаев. Казахстан ранее не признал независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР» и, соответственно, аннексию украинских областей Россией. Беларусь прямо также не заявляла о признании аннексии, хотя Александр Лукашенко и встречался с назначенным Россией и.о. главы «ДНР» Денисом Пушилиным.

О размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси объявил российский президент Владимир Путин в марте нынешнего года. По его словам, к 1 июля должно завершиться сооружение хранилища для этого оружия. США и страны НАТО осудили решение российских и белорусских властей.