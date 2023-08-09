Шойгу заявил о «кратно возросших угрозах» РФ от Польши и Финляндии

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Москве в среду назвал Польшу «главным инструментом антироссийской политики США» и высказал мнение, что угрозы для России на западном и северо-западном направлении «кратно возросли» за последнее время. Причиной этого он назвал «милитаризацию Польши» и вступление в НАТО Финляндии и в перспективе – Швеции.
Как заявил Шойгу, «риски для России» несут масштабные закупки Польшей вооружения у США, Великобритании и Южной Кореи. Вступление в НАТО Финляндии он назвал «дестабилизирующим фактором», предположив, что на территории этой страны может быть размещено «ударное оружие», способное поражать российскую территорию на большую глубину. По словам Шойгу, «идёт проработка мер по нейтрализации угроз со стороны стран Запада».
- Финляндия решила отказаться от традиционного нейтралитета и вступить в НАТО после широкомасштабного вторжения в Украину в прошлом году. Такое же решение приняла и Швеция, заявку которой пока не одобрили две из 31 стран НАТО. Польша также приняла решение укреплять свои Вооружённые силы после российского вторжения в Украину. Были приняты и другие меры по укреплению так называемого восточного фланга НАТО.
- При этом одной из целей вторжения президент России Владимир Путин назвал угрозы, которые якобы несло России расширение НАТО. США и их союзники предостерегали Москву от вторжения, заявляя, что ответом на него будет укрепление обороноспособности союза.
- Представители российских властей ранее заявляли, что не видят особых угроз от вступления Финляндии в НАТО, поскольку у Финляндии нет территориальных претензий к России. У Польши их тоже нет.
- В последние недели Польша выражает серьёзную обеспокоенность в связи с размещением в Беларуси наёмников ЧВК «Вагнер». Путин недавно выступил с непрямой угрозой Польше, назвав её западные территории «подарком Сталина» после Второй мировой войны.