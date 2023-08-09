В Сергиевом Посаде произошёл мощный взрыв

В подмосковном городе Сергиев Посад утром в среду произошёл взрыв. Видео гриба, поднимающегося над городом, публикуют телеграм-каналы, в частности "База".

По его данным, взрыв произошёл на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних жилых домах выбиты стёкла.

Информацию о взрыве подтвердили в экстренных службах. Что стало причиной взрыва - неизвестно.

По данным телеграм-каналов, в частности, "База", Mash и "112", есть пострадавшие - около 10 человек, это не окончательное число. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Загорский оптико-механический завод производит в том числе продукцию военного назначения, в частности ночные прицелы для танков.

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