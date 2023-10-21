Шредер утверждает, что США не дали ему помирить Россию и Украину

Герхард Шредер, канцлер Германии в 1998-2005 годах, в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил, что в прошлом году Украина якобы обращалась к нему с просьбой стать посредником в мирном урегулировании с Россией, а США якобы воспрепятствовали мирному соглашению.

По словам экс-канцлера, в Украине после начала российского вторжения в 2022 году его попросили передать Владимиру Путину некое сообщение. Шредер перечислил также условия мирного плана, который якобы обсуждался в первые недели после начала полномасштабного вторжения. Среди них – отказ Украины от вступления в будущем в НАТО, гарантии безопасности Украины со стороны членов Совета Безопасности ООН и Германии, автономия регионов Донбасса, переговоры по статусу Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, и придание русскому языку статуса второго официального в Украине наряду с украинским.

Шредер утверждает, что Киев якобы был готов заключить мирное соглашение в ходе переговоров с российскими представителями в Стамбуле весной 2022 года, однако ему не позволили это сделать Соединенные Штаты. Экс-канцлер заявляет, что он в этот период встречался с украинским представителем Рустемом Умеровым (ныне министр обороны Украины) и «тет-а-тет» с Путиным, но не уточняет, где и при каких обстоятельствах это происходило. Шредер и раньше утверждал, что приезжал в Москву и говорил с Путиным уже после начала войны.

Шредер, рассуждая о российско-украинской войне, также заявляет, что Запад «должен понимать» обеспокоенность Москвы расширением НАТО и перспективами вступления в этот союз Украины и Грузии и считаться с этим. По мнению отставного политика, самим странам Запада ничего не грозит, так как Россия не пойдет на прямой конфликт с НАТО.

Эти заявления во многом совпадают с теми, которые делались президентом Путиным и другими российскими представителями накануне и после вторжения в Украину. В Киеве их пока не прокомментировали.