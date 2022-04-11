Шведская Ericsson приостанавливает работу в России

Шведская компания Ericsson, которая производит оборудование для сетей мобильной связи, приостановила работу в России и отправила в простой российских сотрудников. В сообщении на сайте компании это объяснили последними событиями и санкциями Евросоюза в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.

Введенный 8 апреля пятый пакет санкций запретил поставки в Россию оборудования для гражданских сетей связи операторам, которые больше чем на 50 процентов контролируются государством.

В конце февраля Ericsson, как и финская Nokia, уже прекратили поставки оборудования в Россию. Эти компании были крупнейшими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи. Так, Ericsson поставляла оборудование для таких операторов связи, как МТС и Tele2.

По оценкам "Коммерсанта", доля Ericsson на российском рынке достигала 20 процентов, а Nokia – 30–40 процентов. Российское оборудование для сетей связи в России производят около 100 предприятий, но они сейчас также зависимы от поставок комплектующих, которые пока не возобновились, пишет издание.

С начала так называемой "специальной военной операции" России на территории Украины Европейский союз уже ввёл пять пакетов санкций в отношении России и Беларуси. Под них попали более тысячи российских и юридических лиц и целые отрасли экономики. Многие западные компании и бренды приостановили или прекратили работу в России.