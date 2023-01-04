Швейцария и Мозамбик впервые стали членами Совбеза ООН

Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония стали новыми членами Совета безопасности ООН на следующие два года. Они заменили Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию. Срок их двухлетних полномочий истёк 31 декабря.

Всего в Совбезе ООН пять постоянных членов, имеющих право вето – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и десять непостоянных, половина которых сменяется каждые два года. Сейчас, помимо перечисленных новых участников, в Совбез ООН входят также Албания, Бразилия, Габон, Гана и Объединённые Арабские Эмираты – их членство завершится в этом году.

Швейцария и Мозамбик вошли в Совбез ООН впервые, Япония – в рекордный двенадцатый раз. Ещё около 60 государств никогда не принимали участия в деятельности структуры. Члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 стран, в соответствии с региональным принципом.

Совбез ООН направляет миротворческие миссии, может вводить санкции и делать заявления, в том числе – по поводу конфликтов и очагов напряжённости в мире. Также в структуре обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями. Кроме того, каждый член может выносить на повестку заседаний свои темы и проблемы.

В конце декабря 2022 года Украина призвала страны пересмотреть членство России в ООН и в её Совете безопасности. В заявлении украинского МИД сказано, что Россия стала в ООН правопреемницей СССР лишь с молчаливого согласия других стран. Кроме того, говорится в заявлении, в Уставе ООН чётко сказано, что приём в её члены открыт для всех миролюбивых государств – Россия же ведёт войну против Украины и применяла силу против других стран.

Россия на заявление МИД Украины не отреагировала. Представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совбезе нет. На это же указывали и в российском МИДе.

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