Чеченцу в Швейцарии отказали в убежище, назвав Чечню безопасной

Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии отказал в предоставлении убежище 40-летнему чеченцу Али Батаев. В официальном ответе сказано, что Чечня считается безопасным и стабильным местом, передает Кавказ.Реалии.

40-летний Батаев жил в Украине и получил там вид на жительство, но после российского вторжения 22 года был вынужден покинуть страну. Он женат на гражданке Украины и был оформлен как беженец от войны. Год назад он был задержан в Швейцарии и с сентября находится в депортационном центре. Он уверен, что на родине его ждет смерть, так как он критик и противник режима Рамзана Кадырова и войны в Украине.

Адвокат Батаева в обращении к государственному секретариату рассказала о ситуации с правами человека в России и Чечне. В качестве примеров были приведены административные и уголовные дела против антивоенных активистов. Эти доводы не убедили чиновников.

В июле Батаев держал голодовку в депортационном центре, обвинив чиновников в нарушении своих прав. Решение о его высылке в Чечню будет оспорено. О судьбе его жены в материале не говорится.