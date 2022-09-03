Siemens не нашла технических причин для остановки «Северного потока»

Министерство культуры Грузии утверждает, что не имеет отношения к отмене концертов в Тбилиси Галкина и Макаревича.

На днях стало известно о том, что Тбилисский Дворец спорта отказал в проведении концертов российским артистам - Максиму Галкину, группе «Машина времени» и Валерию Меладзе. Причиной назывались ремонтные работы.

Между тем в СМИ появилась версия о том, что власти по политическим причинам отказали в проведении концертов этих артистов, пишет агентство «Новости-Грузия». В Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии такой вывод назвали «ложью». Там пояснили, что не могли запретить концерты в старом Дворце спорта, так как не управляют этим объектом.

«Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности», вопрос проведения концерта в собственности частной компании «выходит за рамки компетенции министерства», - подчеркивают в ведомстве.

В Тбилиси также есть новый Дворец спорта, который находится в управлении министерства - в настоящее время там проходит чемпионат Европы по баскетболу. «Организаторы вышеупомянутых концертов не связывались с новым Дворцом спорта. Новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны», - сказано в сообщении.

С открытым письмом к министерству культуры Грузии накануне обратился сервис продажи билетов Biletebi.ge. Там не сомневаются в том, что концерты российских артистов в Тбилиси отменяют по политическим причинам.

«Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – сказано в письме.

«Если мы боимся, что в России кто-то расстроится, если частная компания впустит российских оппозиционных артистов, то каким будет следующий шаг? Запретим и Facebook?» – добавляют авторы.

Как отмечается, на все три шоу организаторы уже продали тысячи билетов. Решение об их отмене авторы заявления называют «контрольным выстрелом в концертную индустрию» страны.