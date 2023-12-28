Сигрид Кааг назначена координатором ООН по сектору Газа

Белый дом назвал важным шагом назначение Сигрид Кааг главным координатором ООН в секторе Газа по вопросам гуманитарной помощи и реконструкции.

«Соединённые Штаты крупнейший финансовый донор в вопросах гуманитарной помощи для поддержки палестинского гражданского населения, оказавшегося в условиях конфликта между Израилем и ХАМАС», говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в среду.

В Вашингтоне приветствуют назначение Сигрид Кааг и рассчитывают на совместную работу с ней ради наращивания потока помощи для Газы и обеспечения безопасности грузов, в которых нуждаются мирные жители сектора.

Должность координатора ООН по Газе была учреждена посредством голосования членов Совета Безопасности ООН на прошлой неделе. Каак была ранее министром финансов и заместителем премьер-министра Нидерландов. Недавно она ушла в отставку с этих постов, чтобы присоединиться к усилиям ООН в оказании гуманитарного содействия мирному населению сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.