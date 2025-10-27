Силы ПВО сбили больше 30 дронов, летевших на Москву

Российские силы ПВО с вечера 26 до утра 27 октября сбили не менее 34 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Ночью временно закрывались аэропорты Домодедово и Жуковский, к утру их работу восстановили.

По данным телеграм-канала Astra, в Новой Москве, в районе Коммунарки, во время атаки слышались взрывы и был виден дым над лесом.

В Брянской области беспилотник атаковал микроавтобус в посёлке Погар, сообщил губернатор Александр Богомаз. Водитель погиб, пятеро пассажиров получили ранения.

В Курской области в результате атаки дрона произошёл пожар рядом с подстанцией. Губернатор Александр Хинштейн заявил об ударе по Рыльску. Там загорелись хозпостройки у дома, расположенного неподалёку от подстанции. Пострадавших нет.

На подконтрольной России территории Луганской области атакованы две нефтебазы. «Повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн», — сообщили местные власти. Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.

В Белгородской области за прошедшие сутки погиб один человек, ещё 23, включая троих детей, пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ситуация на Белгородском водохранилище после удара ВСУ по дамбе, по его словам, остаётся стабильной.

В Калужской области повреждены кровли, фасады и остекление пяти зданий, сообщил губернатор Владислав Шапша. Никто не пострадал.

Минобороны России в своей сводке отчиталось о перехвате и уничтожении около 200 беспилотников. Из них 47 — над Брянской областью, 42 — над Калужской, 40 — над Московским регионом, включая 34 БПЛА, летевших на Москву, 32 — над Тульской областью.