Сирия отводит войска из Эс-Сувейды

Правительство Сирии вечером в среду, 16 июля, объявило о выводе армейских подразделений из города Эс-Сувейда на юго-западе страны, где они находились в связи с начавшимися вооруженными столкновениями местных этнических общин.

Вывод правительственных войск из региона – часть заключенного с друзами соглашения о прекращении огня, заявили в Дамаске.

По данным СМИ, после вывода войск в регионе останутся государственные силовые структуры – они будут контролировать дороги близ Эс-Сувейды. В рамках соглашения о прекращении огня также будет создан совместный комитет друзов и представителей официального Дамаска для расследования правонарушений, совершенных во время очередного витка эскалации конфликта в приграничном регионе, пишет DW.

Друзов и бедуинов, задержанных во время продолжающихся с 11 июля беспорядков, пообещали освободить, а пропавших во время столкновений – разыскать.

«Мы стремимся привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления и оскорбил наших друзов, поскольку они находятся под защитой и ответственностью государства», – заявил на этом фоне президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Активисты из Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) обвинили сотрудников Минобороны и МВД Сирии в расправах над мирными жителями во время подавления беспорядков в Эс-Сувейде. По данным SOHR, речь идет о как минимум 27 убийствах местных друзов.

Всего же с начала эскалации в регионе погибло более 350 человек, подсчитали в организации. Среди них – 79 боевиков-друзов, 55 мирных жителей, 18 боевиков из числа бедуинов и 189 представителей правительственных сил Сирии – армии и МВД.

Агентство AFP отмечает, что информацию SOHR получает от сети местных активистов, и проверить ее по независимым источникам невозможно.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В сирийской провинции Эс-Сувейда они составляют большинство, и местная община хорошо вооружена – во время гражданской войны в стране она сражалась как с войсками режима Башара Асада, так и с боевиками «Исламского государства». Вероисповедание друзов происходит от шиитского ислама, но многие из них сегодня не считают себя мусульманами.

В Эс-Сувейда при этом проживают бедуины-сунниты. Они поддержали исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавившую наступление на силы Башара Асада в ноябре 2024 года, но формально образованному ею новому сирийскому правительству не подчиняются.

Бедуины и друзы уже давно конфликтуют в Сувейде. Последняя эскалация произошла после того, как в отдаленной местности в регионе прохожие обнаружили связанного и избитого торговца-друза. Он рассказал, что на одной из местных дорог на него напали кочевники, отобрали деньги, машину, телефон, а также назвали «неверным». В ответ друзы похитили нескольких бедуинов, что привело уже к полноценному конфликту на уровне общин.

Дамаск заявил, что сожалеет об эскалации, и направил в Эс-Сувейду правительственные войска. Однако в события вмешался покровительствующий друзам Израиль, пообещав атаковать сирийскую армию, если та войдет в регион. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары как по колоннам правительственных войск, так и по территории близ Генштаба ВС Сирии в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац заявили, что операция ЦАХАЛ направлена на предотвращение насилия правительственных войск над друзами. Кроме того, израильская сторона утверждает, что хочет демилитаризовать районы страны, расположенные рядом с Голанскими высотами – территории на юго-западе Сирии, часть которой ранее оккупировал Израиль.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по Сирии, призвав стороны начать диалог для снижения напряженности.

В Сухуми и Цхинвали осудили авиаудары по Сирии, указав на «нарушение международного права».