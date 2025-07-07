США исключат «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов

Администрация президента США Дональда Трампа официально сняла статус зарубежной террористической организации с сирийской исламистской группировки «Фронт аль-Нусра» (в последние годы известной под новым названием «Хайят Тахрир аш-Шам»). Об этом в понедельник сообщил Госдепартамент. Соответствующее распоряжение госсекретарь Марко Рубио подписал ещё 23 июня, ожидается, что во вторник оно будет опубликовано и вступил в силу.

Как отмечает Reuters, решение рассматривается как важный шаг на пути к снятию санкций с Сирии. Ранее о необходимости снятия санкций распорядился президент Трамп.

«Фронт аль-Нусра» ранее был тесно связан с признанной в США и других странах мира организацией «Аль-Каида». В последние годы группировка, переименованная в «Хайят Тахрир аш-Шам», дистанцировалась от «Аль-Каиды» и позиционировала себя как ведущая сила, оппозиционная режиму Башара Асада. В декабре прошлого года именно отряды этой группировки сыграли важнейшую роль в свержении Асада, а её лидер Ахмед аш-Шараа стал временным президентом Сирии. Он заявил о намерении сохранить светский характер государства и развивать отношения с Западом. Также было объявлено об интеграции вооружённых группировок в сирийскую армию. Соединённые Штаты ранее приняли решение исключить аш-Шараа из списка разыскиваемых по подозрению в терроризме лиц.

В мае нынешнего года Трамп встретился с сирийским лидером в Эр-Рияде. После этой встречи президент США заявил о необходимости снятия санкций, введённых ранее против Сирии, находившейся под властью Асада. ЕС также принял решение снять санкции против Сирии, чтобы облегчить восстановление страны после длительной гражданской войны.