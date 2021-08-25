В России возбудили уголовное дело об "экоциде" из‑за дамбы в Херсонской области, перекрывшей воду в Крым 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об "экоциде" (статья 358 УК) в отношении неустановленных лиц из-за строительства дамбы в Херсонской области Украины, в результате которого в 2014 году прекратилась подача днепровской воды в аннексированный Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пишет СК, в 2014 году неустановленные лица, "находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией", решили причинить вред экономике и экологии Крыма.

Перекрытие подачи воды в Крым из Северо-Крымского канала, как утверждает ведомство, вызвало "истощение сельскохозяйственных земель, повышение солености водохранилища Сиваш в три раза", а также "негативно сказывается на здоровье людей". Кроме того, сократилось количество видов животных, в том числе из Красной книги, добавляют в релизе. О каких именно животных идет речь, не уточнятся.

Как отмечает "Медиазона", раньше об уголовных делах по статье об "экоциде" в России не сообщалось.

Согласно российскому Уголовному кодексу, экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Он наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

В июле Генпрокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, где речь шла в том числе о "водной блокаде" Крыма. В ЕСПЧ запрос России о применении временных обеспечительных мер в рамках этой жалобы отклонили.

С момента аннексии украинского Крыма в 2014 году Россией на полуострове установилась сложная ситуация с пресной водой. В 2014 году Киев прекратил поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, через него в Крым поступало до 85% воды. В 2020 году ситуация стала критической, в том числе из-за малого количества осадков. В том же году российское правительство утвердило план по бесперебойному обеспечению Крыма водой до 2024 года, но ситуация остается тяжелой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только после его деоккупации.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".