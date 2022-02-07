СК по Нижегородской области переправил заявление о похищении Заремы Мусаевой в Чечню 

Следственный комитет по Нижегородской области не стал проводить проверку по заявлению о похищении уроженки Грозного Заремы Мусаевой, которую насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Следователи переправили заявление в Чеченскую республику, мотивировав это тем, что заявление обжалует «процессуальные действия при расследовании уголовного дела, которое находится в производстве следственного управления по городу Грозный».

Комментируя решение нижегородского СК, глава «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, который и подавал заявление, отметил, что в ведомстве нарушили один из базовых принципов следственной работы, согласно которому преступление должно расследоваться по месту совершения, а не по месту жительства или работы того, кто его совершил. «Это как если бы убийство в Питере отправили расследовать в Москву, потому что убийца родом из Москвы», - подчеркнул Бабинец, предположив, что в ближайшее время получит «формальную отписку» от чеченских следователей. «Все это красноречиво говорит о том, как работает правоохранительная система», - резюмировал председатель «Комитета против пыток».

20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, находящегося за границей, силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики. В Грозном Мусаеву арестовали по делу о нападении на полицейского. Отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.

С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его «сторонником террористов» и заявил, что одобрит его убийство при задержании. Ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов, пообещал «отрезать головы» отцу и сыну Янгулбаевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Кадырова и Делимханова их «личным мнением».