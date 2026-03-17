На 94-м году жизни в Тбилиси скончался Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II. Об этом сообщил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири.

Илия II был предстоятелем Грузинской православной церкви с 1977 года — одним из самых долго служащих предстоятелей церкви в мире, а также одним из старейших епископов по дате хиротонии.

Родители будущего патриарха были из Казбегского района. Отец, Георгий Шиолашвили, — из села Сно, мать, Наталья Кобаидзе, — из села Сиони. Ираклий Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе (тогда — Орджоникидзе), четвёртым ребёнком в семье. Имя ему дали в честь царя Ираклия II.

После окончания школы Ираклий поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил обучение в духовной академии. 16 апреля 1957 года, в возрасте 24 лет, он принял монашеский постриг с именем Илия в честь святого пророка Илии.

23 декабря 1977 года в тбилисском соборе Сиони состоялся XII собор Грузинской православной церкви. Илия Шиолашвили, занимавший в то время кафедру епископа Сухумского и Абхазского, был избран главой церкви. Он получил титул Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский Илия II; позднее к этому титулу было добавлено — митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский.

25 декабря 1977 года, во время ритуала интронизации в соборе Светицховели, советская власть перекрыла въезд в Мцхету и перекрыла доступ в храм без специального разрешения. Тем не менее люди всё же добрались до Светицховели пешком и сумели пройти через полицейское оцепление.

К тому времени в Грузии служили всего около 80 священнослужителей, действовали 34 церкви и 4 монастыря. К 2007 году, к 30-летию интронизации патриарха, число действующих церквей выросло до 1500, монастырей — до 140, а священнослужителей насчитывалось уже более 3200.

За эти годы был возведён кафедральный собор Самеба. Открылись Тбилисская и Гелатская духовные академии, Тбилисский богословский институт, духовные семинарии в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Гори и Ахалцихе. С 2003 года патриарх сам возглавлял Тбилисскую духовную академию и семинарию в качестве ректора. Илия II был автором около двадцати икон и церковных песнопений.

С именем Илии II связано всеобщее признание восстановления автокефалии Грузинской церкви, а также конституционное соглашение между церковью и государством, подписанное 14 октября 2002 года в Светицховели. По условиям соглашения государство признало церковь исторически сложившимся субъектом публичного права; за церковью на всей территории Грузии закрепляются православные храмы и монастыри — действующие и недействующие, — земельные участки, на которых они расположены, а также иные ценности, включая церковные сокровища, хранящиеся в государственных музеях и хранилищах. Ответственность за их сохранность государство и церковь несут совместно.

Илия II также ввёл традицию всеобщего крещения: с согласия родителей он становился крёстным третьего и последующих детей, рождённых в венчанном браке. Целью инициативы было улучшение демографической ситуации в стране. У него около 50 тысяч крестников.

Патриарх участвовал в ключевых для страны событиях: в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года обратился к участникам акции протеста на проспекте Руставели, а во время российско-грузинской войны 2008 года участвовал в эвакуации раненых из зоны конфликта и организовал перевозку тел погибших.

Несмотря на разрыв дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году, Католикос-Патриарх Илия II и Грузинская православная церковь сохраняли контакты с Московским патриархатом и российскими властями.

Ряд грузинских политиков и экспертов критиковал ГПЦ за тесные связи с Москвой, усматривая в них политический подтекст и возможное российское влияние. Последний визит патриарха в Москву состоялся в 2016 году.

Русская православная церковь, официально признавая юрисдикцию Грузинской православной церкви над территориями самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, как правило, указывала официальный титул Илии II без упоминания Абхазии.

23 ноября 2017 года Илия II объявил имя своего местоблюстителя. Им стал митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири).

В последние годы патриарх редко появлялся на публике и почти не участвовал в богослужениях. Ранее он неоднократно проходил обследование и лечение за рубежом. Состояние его здоровья резко ухудшилось в ночь на 17 марта: по данным врачей, патриарх был доставлен в Кавказский медицинский центр с массивным желудочно-кишечным кровотечением.

Решение о выборе нового патриарха принимает Священный синод: он определяет трёх кандидатов, после чего расширенный собор Грузинской церкви избирает Католикоса-Патриарха всея Грузии. Расширенный собор созывает местоблюститель патриаршего престола — через 40 дней после того, как престол стал вакантным, но не позднее чем через два месяца. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов архиереев, участвующих в соборе.