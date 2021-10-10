Скончался основатель пакистанской ядерной программы Абдул Кадыр Хан

В Исламабаде 10 октября скончался пакистанский физик-ядерщик Абдул Кадыр Хан, ему было 85 лет.

Хан родился в 1936 году в Бхопале (штат Мадхья-Прадеш, Индия). После раздела Индии в 1947 году семья переехала в Пакистан. Учился в Карачи по специальности физика и математика. Затем окончил университет в Карачи, получил диплом по металловедению. В 1961 году Хан уехал в ФРГ для изучения металлургии в техническом университете и в 1967 году получает диплом инженера-металлурга. В 1972 году стал доктором наук, диссертацию написал на немецком языке, которым владел свободно.



После защиты диссертации получил работу в физической лаборатории в Амстердаме, связанной с компанией URENCO (одна из крупнейших в мире компаний по обогащению урана).

После испытания Индией ядерного оружия в 1974 году, Абдул Кадыр Хан, занимавший высокий пост в URENCO, решил вернуться в Пакистан с похищенными ядерными секретами. 28 мая 1998 года Пакистан испытал первую свою ядерную бомбу на основе обогащенного урана.

В 2004 году Хан признал себя виновным в продаже ядерных материалов и оборудования на черном рынке и был посажен под домашний арест, а через несколько лет освобожден. Однако, спецслужбы Пакистана строго ограждали его от общения с зарубежными дознавателями.