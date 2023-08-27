Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина

Следственный комитет России подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ведомство заявило, что личности всех 10 погибших, включая троих членов экиапажа, при авиакатастрофе в Тверской области установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

Ранее сообщалось, что в списке пассажиров частного самолета, потерпевшего крушение 23 августа, числятся сам Пригожин и один из командиров ЧВК Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».

Следствие пока не сообщало об основной версии авиакатастрофы. В телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолет был сбит системами ПВО.

Кремль категорически отверг причастность российских властей к крушению самолета.

Частный самолет Embraer, которым пользовался Пригожин, выполнял маршрут из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение 23 августа. Спасатели нашли на месте катастрофы 10 тел.

Два месяца назад Пригожин и его наемники предприняли попытку вооруженного мятежа против руководства Минобороны России. Многотысячная колонна вооруженных вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолетов и один самолет Минобороны, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.

Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наемников на белорусскую территорию. Президент России Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников.

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