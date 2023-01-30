Малхаз Мачаликашвили: «Судьи ЕСПЧ были не готовы напрямую обвинить Грузию»

Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование дела о гибели чеченца-кистинца Темирлана Мачаликашвили в ходе спецоперации в Панкисском ущелье в 2017 году – его семье назначена компенсация в 25 тысяч евро. При этом версия властей о попытке убитого взорвать гранату показалась суду «​правдоподобной»​. Родные же Мачаликашвили утверждают, что он был смертельно ранен в постели, а граната ему подброшена уже после спецоперации.

Спецназовцы тяжело ранили 19-летнего Мачаликашвили в его собственном доме 26 декабря 2017 года. Спустя две недели он умер в больнице. По версии силовиков, он пособничал чеченскому боевику Ахмеду Чатаеву, а при появлении спецназа якобы пытался оказать сопротивление. В решении ЕСПЧ указывается, что доказательств виновности властей в гибели кистинца не достаточно, а компенсация назначена за «неэффективное расследование». В деле практически исключена версия о том, что ручная граната может быть подложена Мачаликашвили, заявил замминистра юстиции Грузии Бека Дзамашвили.

Расследование гибели Темирлана Мачаликашвили прокуратура засекретила. Вместе с тем решение Европейского суда должно стать основанием «для повторного открытия и расследования дела на национальном уровне», цитирует представлявший интересы семьи Мачаликашвили неправительственный «Центр социальной справедливости» грузинский сайт Civil Georgia.

Следствие не нашло состава преступления в действиях бойца спецназа, выстрелившего в Темирлана Мачаликашвили. Как заявляют власти, в результате «всестороннего» расследования подтвердилось, что сотрудник действовал в рамках самообороны, а его решение было обусловлено защитой своей жизни и жизни окружающих. Именно так прокурор Давид Гумберидзе обосновал постановление Генпрокуратуры прекратить следствие по делу о гибели кистинца.

В течение почти трех лет Малхаз Мачаликашвили в любую погоду ночевал в палатке возле здания грузинского парламента, требуя наказать виновных в смерти сына. Одним из виновников, по словам Малхаза, являлся Иосиф Гогашвили, на тот период – заместитель начальника службы госбезопасности Грузии (СГБ). В 2019 году против самого отца убитого кистинца начали расследование – его обвиняли в планировании нападения на здание СГБ. Мачалакишвили опроверг эти обвинения.

В интервью Кавказ.Реалии Малхаз Мачаликашвили рассказал о том, как он оценивает решение Европейского суда, почему считает сына невиновным и как его историю воспринимает грузинская общественность.

– Вам удалось восстановить ход событий?

– Всю нашу семью держали на втором этаже дома [во время спецоперации]. Что происходило в комнате у Темирлана, никто не знает. К нему ворвались и убили спящего в постели, но потом увидели диплом сына, прочитали фамилию Мачаликашвили и поняли, что убили не того, за кем шли. Силовики поняли, что совершили тяжкое преступление и начали уничтожать доказательства. Нас заперли и три часа не давали нам выйти.

Я разбил палатку возле парламента Грузии, добиваясь расследования. 1130 дней я протестовал против убийства.

Они придумали положить ему в руки неработающую лимонку (ручная граната. – Прим. ред.). На ней не было отпечатков пальцев Темирлана. Ни одной капли крови не было на этой лимонке, а постель, телефон и наушники были в крови. Дело пытались закрыть, очернив моего сына, и я разбил палатку возле парламента Грузии, добиваясь расследования. Три года жил на площади. 1130 дней я протестовал против убийства.

– Как представители грузинских властей реагировали на вашу ситуацию?

– Несколько раз спецслужбы пытались уговорить меня, чтобы я оттуда ушел. Если я уйду с палаткой, они якобы признают, что убили сына по ошибке. Попытки подкупа начались буквально сразу. Высокопоставленные чиновники приходили ко мне, предлагали деньги за то, что я остановлю протесты. Но мне и триллион не нужен, мне дороже мой сын, я не тот человек, чтобы меня можно было купить. Потом они поняли, что это со мной не сработает и начали запугивать. Но меня было не остановить, я продолжал свое дело. И до сих пор продолжаю.

– Как вы восприняли вывод Европейского суда о том, что версия событий, изложенная государством, выглядит правдоподобно?

– В Грузии сейчас творится хаос, бывший президент [Михаил Саакашвили] сидит в тюрьме. Европейский суд не сказал прямо, что грузинское государство нарушило закон. Возможно, судьи были не готовы напрямую обвинить Грузию. Но они учли, что у меня и у моих адвокатов не было доступа к засекреченным материалам следствия. Из-за секретности дела мы не могли максимально подробно написать заявление в Европейский суд, мы были ограничены в аргументах. А прокуратура приостановила дело, когда стало ясно, что я не пойду на сделку со следствием.

Тем не менее Европейский суд пришел к выводу, что неприемлемо, когда дело расследуется той же структурой, чьи сотрудники могут быть замешаны в убийстве. Они не могут сами себя расследовать. Они могут написать, что угодно. Таким образом, прокуратура теперь обязана провести объективное расследование, изучив дело повторно. После чего его снова рассмотрят в большой палате Европейского суда.

Мне известно, что один из судей в нижней палате ЕСПЧ, где рассматривалось дело, выступал за то, чтобы признать ответственность властей Грузии за гибель Темирлана.

– Расскажите о вашей семье. Как вы живете и как изменилась ваша жизнь после гибели сына?

– Я родился в Панкисском ущелье, в селе Дуиси – где родились мой отец и мой дед. У меня был один сын [Темирлан], еще у меня есть две дочери. У обеих высшее образование. Одна работает в школе, она педагог. Вторая окончила экономический факультет, сейчас она замужем. Старшая тоже планировала создать семью, но ждала, чтобы Темирлану исполнится 19 лет. Но Темирлана убили, и она все еще живет дома с нами.

Жена работает воспитательницей в детском саду. Я всегда занимался мелким бизнесом, но после убийства сына уже пятый год нигде не работаю, посвятил себя расследованию.

Сейчас силовики следят за каждым моим шагом, я бы и не смог нигде работать. Я в довольно сложном состоянии нахожусь. Все, что я накопил за пятьдесят лет и все, что было у моей семьи, я потратил на попытки этого расследования. В долги влез, чтобы добиться справедливости. За пять лет я потратил огромные средства.

– Как политическое руководство Грузии реагирует на ваш протест и есть ли силы, которые вас поддерживают?

Я пойду в политику и куда угодно, если придется. Но моя главная цель, чтобы звери, совершившие это преступление, были наказаны

– Чеченцы живут в Грузии уже 250 лет и мирно соседствуют все это время. Георгий Квирикашвиши, который был премьер-министром Грузии в 2017 году, сказал, что я первый человек из числа кистинцев, который так упорно добивается справедливости и показывает, что он полноценный гражданин Грузии. Я знаю, что больше половины грузинского общества на моей стороне.

Тролли и боты писали, что Мачаликашвили в политику пошел, сына продал, душу продал. Что только ни говорили! Но я отвечал, что я гражданин этой страны, я здесь живу и отстаиваю свои права. Идут разговоры, что Мачаликашвили такой человек, он должен быть в парламенте, его действия не только за своего сына, но и за других юношей из Грузии, он и их защищает, он должен сидеть в парламенте. Я пойду в политику и куда угодно, если придется. Но моя главная цель, чтобы звери, совершившие это преступление, были наказаны. И по воле Аллаха я этого добьюсь.

–​ Как силовики связали вашего сына с делом Чатаева?

–​ Я уверен, что история Чатаева, это тоже дело рук спецслужб. До этого правительство Саакашвили посадило Чатаева. А следующая власть его отпустила, дав ему выехать, после чего он отправился в Сирию.

По моей информации, в день убийства Темирлана спецназовцы должны были зайти не в наш, а в один из соседних домов, где жили связанные с Чатаевым люди. Об их нахождении там знало все ущелье. ​

–​ Что вам говорили прохожие, когда вы много дней протестовали в своей палатке в центре Тбилиси?

– Народ Грузии ко мне отнесся хорошо, по-человечески, уважительно и тепло. Я очень благодарен за это. У нас отличается религия, а в остальном я чувствую общность. Мне в палатку люди приносили пирожки, хачапури. Приходили по десять-пятнадцать человек в день. И пенсионеры, бывало, получали пенсию и приносили мне пятьдесят лари, сто лари. А власти только противодействовали, задерживали и убить меня пытались. Грязь на меня лили, все методы свои грязные на мне испытали.

–​ Вы верите, что при нынешней власти возможно объективное расследование убийства вашего сына?

– Пять лет я настаиваю на справедливом разбирательстве и намерен идти до конца. Выйду на новый протест, если понадобится. Силовики всегда добивались своих целей в Панкиси. Моих земляков запугивали или подкупали деньгами. Но со мной так не вышло. У нас много людей признали, что я сильный и непримиримый. Я бы хотел, чтобы не было такого несправедливого отношения к отцам и матерям. Я хочу, чтобы прекратились расправы над невиновными.

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В ходе спеоперации в Панкисском ущелье служба госбезопасности Грузии задержала местных жителей Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили и Бадура Чопанашвили. 19-летнему Темирлану Мачаликашвили обвинения предъявить не успели – он скончался в больнице 10 января 2018 года, не приходя в сознание.

Кистинцы – это этнические чеченцы, живущие в ущелье Панкиси еще с XIX века. Большинство из них хорошо интегрированы в местное общество, знают грузинский язык. Панкисское ущелье находится недалеко от границы с Россией (вблизи Итум-Калинского района Чечни). В нескольких селах в ущелье живут около семи тысяч человек. Во время чеченских войн туда перебирались многие из участников сопротивления, получившие ранения, или прекратившие участие в войне против России.

Кавказ.Реалии