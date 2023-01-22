«Слишком большая честь», - Джонсон поблагодарил Зеленского за встречу

Бывший британский премьер Борис Джонсон 22 января посетил с неожиданным визитом Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал народу Украины поддержку своей страны «столь долгую, сколько потребуется».

На кадрах в «Твиттере», размещенных корреспондентом Би-би-си в Украине Джеймсом Уотерхаусом, видно, что Зеленский и члены высшего украинского руководства вышли навстречу Джонсону на улицу. Джонсон эмоционально восклицает: «Вам не стоило так беспокоиться, боже мой, это слишком большая честь, вы оказываете мне слишком большую честь, господин президент!»

Посольство Великобритании в Киеве называет визит экс-премьера неофициальным. Это объяснимо, поскольку никаких официальных постов, кроме должности депутата от округа Аксбридж и Южный Райслип (западных пригородов Лондона), он не занимает, отмечает Русская служба «Би-би-си».

Борис Джонсон, покинувший премьерский пост в сентябре, возглавлял британское правительство в момент вторжения российской армии в Украину в конце февраля прошлого года. Будучи действующим главой кабинета он посетил Киев несколько раз, он также часто звонил Зеленскому. Джонсон позиционировал свою страну как ведущего союзника Киева на Западе.

Тогда как Джонсон и люди из его окружения оказались вовлечены в ряд скандалов в Великобритании, в Украине бывший лидер консерваторов становился все более популярным. Его именем называли выпечку в киевских кафе, уличные художники часто изображали Джонсона в своих работах, в знак признания у него даже появилось неофициальное имя «Борис Джонсонюк», пишет Reuters.

В нынешний свой приезд Борис Джонсон посетил пригороды Киева Бородянку и Бучу, в военных преступлениях в которых при продвижении к Киеву власти Украины и западных государств обвиняют бойцов российской армии. На встрече с мэром Бучи в воскресенье Джонсон сказал ему, что Украина «движется к победе», и Британия намерена оставаться с украинцами на долгий срок, чтобы помочь им, в том числе, в восстановлении разрушенной страны.

На прошлой неделе Лондон обещал поставить Украине 14 боевых танков «Челленджер-2» и другое тяжелое вооружение. Экс-премьер Борис Джонсон отрицает предположения, что его нынешние активные действия в отношении Украины могут быть расценены как подрыв репутации действующего британского премьер-министра Риши Сунака.