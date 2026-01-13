Слова Санду о поддержке объединения с Румынией раскритиковали в «Грузинской мечте»

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией, если бы по этому вопросу был проведён референдум. Об этом она сказала в интервью британскому подкасту The Rest is Politics, вышедшему в эфир в воскресенье.

«Если бы состоялся референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», — отметила Санду.

По её словам, в условиях нарастающего давления со стороны России небольшим государствам всё сложнее сохранять демократию и суверенитет.

«Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, такой как Молдова, становится всё труднее выживать как демократии и противостоять России», — подчеркнула она.

Как передаёт Reuters, около 1,5 млн граждан Молдовы имеют румынское гражданство, однако, согласно последним опросам, лишь около трети населения поддерживает идею воссоединения с Румынией. Санду признала, что её позицию не разделяет большинство граждан.

Заявление президента Молдовы прокомментировал спикер грузинского парламента и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили. По его словам, намерение президента голосовать против независимости собственной страны «делает ситуацию предельно ясной».

«В этом смысле, да, мы действительно отстаём от Молдовы. Но мы не можем отказаться от наших трёх тысяч лет истории, которые доказывают: если ты веришь в свою национальную идентичность, даже «маленькая страна» способна сохранить государственность в историческом водовороте», — заявил Папуашвили.

Он также отметил, что высказывание Санду, по его мнению, свидетельствует о скепсисе молдавского руководства в отношении перспектив самостоятельного вступления страны в Европейский союз. «Для нас же вопрос прост: европейский путь Грузии — это путь независимого государства, а не его упразднения», — добавил спикер парламента.

Отношения между Тбилиси и Кишинёвом обострились после решения «Грузинской мечты» от 28 ноября 2024 года о приостановке процесса евроинтеграции. Ранее Грузия, Молдова и Украина координировали свои шаги на пути к вступлению в ЕС. Все три страны подали заявки на членство в 2022 году — после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.