Словакия высылает трёх российских дипломатов

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии готова предоставить адвокатам экс-президента Михаила Саакашвили результаты проведенных медицинских обследований в случае соответствующего запроса. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня 14 марта.

Находящийся в заключении Саакашвили сегодня сообщил, что в выходной день его вывезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в гражданскую клинику в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Как указал экс-президент об этом не были уведомлены ни его личный врач, ни адвокаты или члены семьи. При этом Саакашвили упрекнул Минюст в том, что его диагноз скрывают, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Обвинения в том, что Минюст засекретил эту информацию, лишены каких-либо оснований. Поясняем, что Специальная пенитенциарная служба в соответствии с законом Грузии «О защите персональных данных» лишена возможности обработать информацию о состоянии здоровья без согласия осужденного, так как это особая категория информации… В случае запроса документы, связанные с проведенными исследованиями, будут переданы осужденному Михаилу Саакашвили и его правозащитникам», - говорится в заявлении.

По информации ведомства, 13 марта для проведения рекомендованных медперсоналом обследований осужденный Саакашвили был переведен в Центральную университетскую клинику имени академика Николоза Кипшидзе (Республиканская больница).

«Михаилу Саакашвили с его согласия сделали в медицинском учреждении эзофагогастродуоденоскопию и электронейромиографию, а от МРТ-обследования он отказался», - отмечено в заявлении.

В ведомстве заверили, что в тюрьме Саакашвили обеспечен всеми необходимыми лекарствами и обслуживанием квалифицированного медицинского персонала.

Как сообщил сам Саакашвили, результаты обследований показали, что в тюрьме у него развилась нейропатия, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям и потере памяти. Кроме того, гастроскопия выявила у него многочисленные эрозии.

Врачи Республиканской больницы, по словам экс-президента, считают, «что, если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь будет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью». Сам Саакашвили считает, что оказать ему квалифицированную помощь в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно.