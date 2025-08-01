Словения первой в ЕС объявила о запрете на торговлю оружием с Израилем

Словения стала первой страной Евросоюза, полностью прекратившей импорт, экспорт и транзит вооружений в Израиль и из него. Любляна объяснила решение продолжающимся конфликтом в секторе газа Газе и отсутствием единой позиции внутри ЕС.

Представитель Израиля в разговоре с Ynet заявил, что эмбарго введено «исключительно для публики», так как еврейское государство не ведёт торговлю со Словенией.

В июне 2024 года словенский парламент признал независимое Палестинское государство. В июле текущего года Словения запретила въезд двум израильским праворадикальным министрам — Итамару Бен-Гвиру и Бецалелю Смотричу. Их обвинили в разжигании насилия и нарушении прав палестинцев.

Тем временем правительство Португалии проведет консультации с президентом и парламентом по вопросу признания «государства Палестина» в ООН в сентябре.

В заявлении говорится, что Лиссабон «рассматривает вопрос о признании палестинского государства в рамках процедуры, которая может быть завершена в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре».

Ранее о готовности начать процесс признания независимости Палестинского государства заявили Франция, Великобритания, Канада и рад других стран.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, находясь с визитом в Израиле, заявил, что процесс признания палестинского государства должен начаться уже сейчас, но само признание — в конце переговоров о решении на основе двух государств.

Он также предупредил, что Берлин отреагирует на односторонние шаги Израиля, включая возможную аннексию Западного берега.

Израильские власти резко критикуют идею признания независимости Палестинского государства, видя в этом угрозу безопасности для израильтян.