Словом года в России стала «вакцина», а фразой года – «избыточная смертность»

Эксперты ежегодного конкурса "Слово года" под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна признали "вакцину" главным словом 2021 года в России. На втором месте – "QR-код", на третьем – "антиваксеры". Также в списке для голосования были "Мемориал", "пытки", "токсичный" и "антитела".

В номинации "Фраза года" победило выражение, которое раньше употребляли только социологи, а теперь оно стало широко использоваться. Это "избыточная смертность". Немного меньше голосов экспертов набрало выражение, получившие широкое хождение после показа фильма, снятого командой Алексея Навального, – "дворец Путина". В списке есть и другие словосочетания, связанные с оппозиционером и его расследованиями, — "бункерный дед" и "трусы Навального".

Для языка ненависти, лжи и пропаганды у конкурса существует номинация "Антиязык года". Здесь больше всего голосов было отдано словосочетанию "иностранный агент" вместе с его сокращённой версией "иноагент". Также в первую тройку этой рубрики вошли "рекорд смертей" и "берлинский пациент".

Словом десятилетия назвали "ковид", а в 2011 году это был "гламур".

Конкурс "Слово года" существует 15 лет. Свои варианты в течение 11 месяцев в одноимённой группе в фейсбуке предлагают около 3,5 тысяч участников. Затем группа лингвистов, писателей и культурологов подводит итоги.