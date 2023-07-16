Служба безопасности Украины считает вернувшегося в Чечню Джамбетова дезертиром

Служба безопасности Украины считает дезертиром Хусейна Джамбетова, который под позывным «Бандера» участвовал в обороне страны, а затем вернулся в Чечню и поддержал режим Рамзана Кадырова. Об этом говорится в ответе заместителя начальника Главного следственного управления Александра Буряка (есть в распоряжении сайта Кавказ.Реалии). Соответствующий запрос подал исполняющий обязанности генерального прокурора Чеченской республики Ичкерия Имран Багашев.

В документе отмечается, что Джамбетов самовольно покинул расположение украинских вооруженных сил в районе Бахмута (Донецкая область). Кроме того, в СБУ проверяют информацию о возможной причастности перебежчика к убийствам украинцев и уровень его доступа к конфиденциальной информации.

Как пояснил сайту Кавказ.Реалии премьер-министр Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев, он подписал приказ об увольнении Джамбетова из состава вооруженных сил ЧРИ в начале декабря 2022 года.

«Я общался с ним два или три раза. Он утверждал, что на нем какая-то особая миссия от Всевышнего. Тогда я понял, что этот человек нездоров ментально. Когда я подписал приказ о его увольнении, его уже не было в Украине», – сказал Закаев.

В прошлом году Хусейн Джамбетов вступил в войну на стороне Украины с заявлением о планах убить 50 российских солдат и вернуться к своей семье в Бельгию. В августе он уже официально представлялся как начальник информационно-аналитического отдела Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе Иностранного Легиона Украины в звании майора.

В мае этого года Джамбетов появился в Чечне – он вернулся в республику и выразил восхищение режимом Рамзана Кадырова. Тогда же Джамбетов рассказал, что якобы на войне убил и ранил нескольких украинцев, за «оскорбления в адрес «ахматовцев». На каких условиях перебежчик живет сейчас в республике, неизвестно – пока никакую должность ему не предоставили. При этом иногда он выступает с различными инициативами: например, призывает вернуться домой соотечественников за рубежом или объявляет курсы стрельбы для всех, кто приехал на каникулы из других стран.