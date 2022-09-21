«Смерть диктатору!» – в Иране продолжаются протесты

Протестующие в Иране стали выкрикивать политические лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – Великого аятоллу Али Хаменеи. За такие высказывания протестующих могут арестовать, посадить в тюрьму и даже приговорить к смертной казни.

Протесты в Иране, в том числе в столице страны – Тегеране, начались после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. 13 сентября её задержала полиция нравов за распущенный хиджаб, через несколько часов Амини госпитализировали в состоянии комы, а спустя три дня объявили о её смерти из-за "внезапного сердечного приступа".

По сообщениям очевидцев, которые цитирует Управление ООН по правам человека, полицейские били Амини головой об автомобиль и избивали её дубинками. По словам родственников Амини, у неё никогда не было проблем с сердцем, им также не позволили увидеть тело Амини перед похоронами.

Сотни иранцев, среди которых много молодёжи, вышли на улицы Тегерана, Секкеза – родного города девушки и других городов, протестуя против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием.

В ходе протестов несколько женщин сорвали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, две женщины их публично сожгли, ещё как минимум одна протестующая отрезала себе волосы. На некоторых демонстрациях полиция применила слезоточивый газ, гвардейцы избивали протестующих дубинками, слышались звуки стрельбы. Протестующие поджигали шины и бросали камни в полицейских.

Иранские лидеры пообещали провести расследование гибели Амини. В протестах они обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков.