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СМИ: Германия просит не вводить санкции против «Северного потока-2»
Правительство Германии обратилось к Конгрессу США с просьбой не вводить новые санкции против трубопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом сообщает издание Axios, которое публикует конфиденциальный документ, направленный, как утверждается, 19 ноября посольством Германии в США конгрессменам. «Документ носит обозначение »non-paper,» что является распространенной практикой в закрытых дискуссиях, в которых стороны прямо и без обиняков говорят о говорят о своих политических позициях» - пишет Axios. Германское правительство не подтвердило и не опровергло его подлинность.
Как говорится в документе, правительство Германии серьезно относится к своим обязательствам по июльскому соглашению с США о необходимости добиваться продления на 10 лет действующего контракта на транзит газа через Украину. Опасения по поводу того, что Россия откажется от этого транзита - один из главных аргументов противников «Северного потока-2».
Также в документе говорится, что запуск газопровода по дну Балтийского моря не будет представлять угрозы для Украины, если транзит газа через ее территорию будет сохранен.
Берлин также утверждает, что любые санкции США против их союзника - Германии - «станут исключительно победой Путина» и поставят под угрозу выполнение германских обязательств, в том числе в части поддержки Украины, что поставит под угрозу «трансатлантическое единство». Также в обращении отмечается, что нынешний рост цен на газ на мировом рынке нельзя связывать только с действиями России.
В документе также говорится, что в случае, если Кремль начнет использовать «Северный поток-2» в политических целях, у Германии есть целый ряд инструментов для оказания давления на Москву.
Представитель Госдепартамента, комментируя документ для Axios, заявил, что сохранение союзнических отношений с Берлином и защита интересов Украины не противоречат друг другу, и Вашингтон намерен «наиболее эффективным образом» добиваться достижения обеих целей.
Ранее американские СМИ, в частности Foreign Policy и The Hill, сообщали, что администрация Байдена пытается убедить сенаторов-демократов не поддерживать включение дополнительных санкций против «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета США. В Белом доме в частности предупреждают о том, что важно «не оттолкнуть Германию», которая должна сыграть ключевую роль в скоординированном ответе Запада в том случае, если Россия «снова вторгнется в Украину».
- Газопровод «Северный поток-2» - совместный проект российского «Газпрома» и ряда европейских, прежде всего германских, компаний был окончательно достроен в сентябре. Сейчас он ожидает сертификации германскими властями и окончательного одобрения Еврокомиссии. США и ряд стран ЕС выступают против реализации этого проекта, называя его инструментом давления США на Украину и Евросоюз. Соединенные Штаты ввели ряд санкций в связи с проектом, которые, однако, не затронули сам газопровод и его владельцев. Конгресс сейчас обсуждает возможность законодательно обязать администрацию США ввести более жесткие санкции.
- В Германии вскоре сменится правительство. Новым канцлером Германии, как ожидается, станет социал-демократ Олаф Шольц. В коалиционном правительстве будут и противники газопровода - партия «Зеленых». Коалиционное соглашение, однако, не упоминает о «Северном потоке-2», следовательно политика Берлина по отношению к газопроводу, скорее всего, не изменится.
Другие новости дня
В Кахетии женщина с коронавирусом скончалась после родов
В Гурджаани (Кахетия) 35-летняя женщина с коронавирусом скончалась после родов. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Пациентке провели кесарево сечение – ребенок выжил, но спасти роженицу врачам не удалось. Известно, что муж роженицы - свечник и служит в церкви.
С начала пандемии в Грузии было зафиксировано 19 фактов смерти беременных женщин из-за осложнений COVID-19. Ни одна из них не была вакцинирована.
В целом с момента начала пандемии в Грузии было зарегистрировано около 839 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 779,5 тысячи человек, 11 927 скончались. Ежедневно в стране фиксируется по 4-5 тысячи новых случаев COVID-19 и по 50-70 летальных исходов.
Сторонники Саакашвили проведут митинг у суда параллельно заседанию по делу экс-президента
Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» завтра, 29 ноября, проведет митинг у Тбилисского городского суда, где состоится очередное слушание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Думаю, завтра у суда соберется много людей, потому что все хотят выразить солидарность с Михаилом Саакашвили», - заявил сегодня на брифинге один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.
Акция начнется в 11:00. В «Национальном движении» надеются, что Саакашвили позволят присутствовать на процессе
«Мы очень надеемся, что завтра Михаилу Саакашвили впервые после его возвращения в Грузию будет предоставлена возможность предстать перед судом и обратиться как к суду, так и ко всей общественности. Мы все этого ждем, и, естественно, этого ждут и наше население, и сторонники», - заявил Удумашвили.
Он заверил, что завтрашняя акция будет мирным собранием, и никто не планирует мешать этапированию заключенного Саакашвили, который в настоящее время проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.
Завтра в Тбилисском городском суде должны рассматривать дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и погроме в телекомпании «Имеди». Саакашвили проходит по нему в качестве обвиняемого. Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний. Судя по всему, окончательное решение будет принято на основании рекомендаций лечащих врачей Саакашвили.
В Греции открыты два новых центра для прибывающих в Европу мигрантов
В Греции в субботу, 27 ноября, открылись два новых центра временного содержания мигрантов - на островах Лерос и Кос. В сравнении с прежними лагерями, появившимися с 2015 по 2019 годы, новые центры более комфортабельны, отмечает «Немецкая волна».
Территория центров окружена колючей проволокой. По периметру ограждения установлены камеры видеонаблюдения, сканирующие установки, магнитные двери и ворота, которые закрываются на ночь.
Центры оснащены водопроводом и канализацией.
Первый из центров нового типа был открыт в Греции в сентябре 2021 года. В ближайшее время планируется открыть по одному такому центру на островах Лесбос и Хиос.
Европейский союз выделил на строительство центров содержания мигрантов в Греции 276 миллионов евро.
Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, заявил, выступая перед журналистами при открытия центров на островах Лерос и Кос: «Сегодня ЕС открывает новую страницу своей миграционной политики. В этих центрах будет уважаться человеческое достоинство, будут отражаться наши ценности и наш образ жизни».
Неправительственные и гуманитарные организации выразили беспокойство относительно того, что свобода передвижения обитателей центров ограничивается. Некоторые правозащитники считают условия содержания мигрантов в этих центрах схожими с тюремными.
По последним оценкам ООН, в настоящее время в Греции находятся около 96 000 беженцев и просителей убежища.
В Тбилиси и Кутаиси против задействования системы «зеленых пропусков»
Несколько сотен человек собрались сегодня, 28 ноября, в Тбилиси, чтобы опротестовать задействование в Грузии системы «зеленых пропусков». Митинг проходил под слоганом «Нет ковид-террору», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Зеленый пропуск» или «ковид-паспорт» - электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина. С 1 декабря в Грузии только обладатели «зеленого» статуса смогут посещать рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, спортзалы, зимние курорты и канатные дороги.
«Зеленый» статус могут получить полностью вакцинированные, перенесшие коронавирус или же прошедшие тестирование на COVID-19.
Протестующие против новой системы собрались после полудня на площади Первой Республики, а затем провели шествие к парламенту Грузии. В руках они держали плакаты с надписями «Нет – ковид-паспортам», «Нет – вакцинации». Большинство участников митинга были без масок.
«Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор», - заявил один из участников акции.
Параллельно с Тбилиси антиваксеры провели протестную акцию и в Кутаиси (Имерети). Там митинг собрал несколько десятков человек.
Число граждан, умерших из-за осложнений коронавируса, в Грузии приблизилось к 12 тысячам. Ежедневно в стране регистрируется по 50-70 летальных исходов.
На этом фоне темпы вакцинации остаются низкими. Полностью вакцинированы в Грузии 994 285 человек, что составляет 34,8% взрослого населения страны. За последнюю неделю прививочный курс завершили всего 14 678 человек.
Наряду с системой «ковид-паспортов» для стимуляции процесса вакцинации власти предложили некоторые поощрительные механизмы. Тем не менее, ни одна из инициатив до сих пор не демонстрирует большой эффективности.
Две женщины скончались в цхинвальском медцентре от последствий коронавируса
В «красную зону» инфекционной больницы медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне, 27 ноября, был госпитализирован один человек с осложнениями от новой коронавирусной инфекции, всего там проходят лечение 75 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся три человека.
«Из больницы за сутки выписаны домой два человека, две женщины (62 и 76 лет) скончались от последствий коронавируса», - сообщила информагентству «Рес» сегодня заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике составило более 9,8 тысяч человек, более 8,5 тысяч - выздоровели, скончались от последствий ковида - 175 человек.
- До 1 декабря в республике решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Гамкрелидзе: Больничный сектор Грузии работает на пределе
Больничный сектор Грузии «работает на пределе» из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил сегодня, 28 ноября, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«В больничном секторе около 6,5 тысячи человек, 1,6 тысячи – тяжелобольные, более 300 находятся на искусственной вентиляции легких, поэтому больничный сектор работает на пределе», - сказал Гамкрелидзе.
Он подчеркнул, что нынешняя волна эпидемии в Грузии совпала с началом циркуляции нового штамма коронавируса – омикрон, который пока что малоизучен.
«По предварительным данным, он быстрее распространяется, обладает большими способностями реинфицирования, однако насколько этот штамм агрессивнее, насколько более тяжелое заболевание он вызывает и насколько выше смертность, за этим еще необходимо понаблюдать. Кроме того, наиболее важно, как покрывают этот штамм действующие сегодня вакцины», - добавил глава NCDC.
Омикрон-штамм коронавируса в Грузии пока не выявлен. В настоящее время практически все случаи заражения COVID-19 в стране - это дельта. Из-за угрозы распространения нового штамма с сегодняшнего дня в Грузии действует обязательный карантин для всех прибывающих из восьми стран Африки, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В целом с момента начала пандемии в Грузии было зарегистрировано около 839 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 779,5 тысячи человек, 11 927 скончались. Ежедневно в стране фиксируется по 4-5 тысячи новых случаев COVID-19 и по 50-70 летальных исходов.
Президент Земан назначил Петра Фиалу главой правительства Чехии
В Чехии в воскресенье, 28 ноября 2021 года, в замке Ланы, в одной из двух официальных резиденций президента республики состоялась церемония назначения премьер-министра Петра Фиалы.
Петр Фиала – политик либерально-консервативного направления. В период между маем 2012 года и июлем 2013 года был министром образования, молодежи и физической культуры в правительстве Петра Нечаса. В академической среде известен как бывший ректор и проректор Масарикова университета в Брно.
Является председателем правления аналитического центра «Правый берег», целью которого является создание идеологической основы правой либерально-консервативной политики. В период между 2007 и 2012 годами был членом правления Института изучения тоталитарных режимов (ÚSTR).
Как сообщалось на сайте президента Чешской Республики, церемония назначения главы правительства была подготовлена так, чтобы обеспечить соблюдение требований Конституции в условиях чрезвычайного положения и действующих гигиенических мер.
У президента Чехии Милоша Земана на днях был подтвержден COVID-19.
Конституционный акт, как было заранее объявлено, проходил в соответствии со строжайшими гигиеническими мерами. Президент республики выразил личное согласие на все меры и готовность принять их в своих интересах. Президент, в инвалидной коляске, был отделен от присутствующих специальной прозрачной стеной. В то же время между главой государства и назначенным премьер-министром обеспечивался визуальный и звуковой контакт.
За сутки в Южной Осетии выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом
В самопровозглашенной республик Южная Осетия за сутки выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1 328 человек. 80 граждан сняты с учета медиков за сутки», - сообщила информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 832 человека, 8 504 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 52 289 исследований на коронавирусную инфекцию.
- До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Дело о смерти депутата сакребуло Батуми: оппозиция требует встречи с послами и омбудсменом
В Батуми представители партий «Лело» и «Единое национальное движение» требуют встречи с дипломатическим корпусом и Народным защитником Грузии для обсуждения дела Нугзара Путкарадзе – мажоритарного депутата сакребуло Батуми, который скоропостижно скончался вскоре после муниципальных выборов. Об этом сегодня, 28 ноября, на брифинге заявил член ЕНД, бывший кандидат в мэры Батуми Мирдат Камададзе.
В оппозиции утверждают, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из партии. Предполагается, что за этим стояла правящая партия «Грузинская мечта», которой не хватает двух мест для обеспечения большинства в сакребуло Батуми. Более того, в ЕНД заявляют, что переговоры с Путкарадзе вели по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы решили, что наша группа обязательно прибудет в Тбилиси на следующей неделе. Мы просим о встрече с послами всех дружественных стран, руководителями международных организаций и Народным защитником для того, чтобы лично объяснить, какие невероятные вещи происходят в нашем городе», - сказал Камададзе.
Он отметил, что о попытках запугивания оппозиция в Батуми говорила еще до выборов, однако правоохранительные органы проигнорировали эти сообщения. Уже после смерти Путкарадзе, обнародованы были аудиозаписи, подтверждающие факты давления, напомнил Камададзе. Уголовное дело все же начали, однако на справедливое расследование оппоненты властей не рассчитывают.
«В записях четко указаны и названы люди, которые хотели подкупить Нугзара Путкарадзе, однако их опрос пока не состоялся. В Батуми мы имеем дело с чем-то неслыханным… Мы находимся в безвыходной ситуации, и поэтому, мы требуем встречи с послами наших дружественных стран», - заявил Камададзе.
Дело Путкарадзе спровоцировало новые протесты оппозиции и гражданских активистов как в Батуми, так и в Тбилиси. Участники акций требуют отставки Рижвадзе с занимаемой должности, а также наказания всех виновных. Ранее МВД начало расследование дела о смерти Нугзара Путкарадзе по статье 116 УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности».
В Чехии сегодня будет назначен новый премьер-министр
В Чехии в воскресенье, 28 ноября 2021 года, в замке Ланы, в одной из двух официальных резиденций президента республики, состоится конституционный акт о назначении премьер-министра.
Как сообщается на сайте президента Чешской Республики, церемония назначения главы правительства подготовлена так, чтобы обеспечить соблюдение требований Конституции в условиях чрезвычайного положения и действующих гигиенических мер.
У президента Чехии Милоша Земана на днях подтвержден COVID-19.
Поэтому в сообщении, опубликованном на сайте президента особо прописаны детали важной государственной церемонии. Ее программа и необходимые технические средства «адаптированы для полного исключения возможности распространения заболевания COVID-19».
Конституционный акт будет проходить в соответствии со строжайшими гигиеническими мерами, которыми до сих пор занималась канцелярия президента республики. Президент республики выразил личное согласие на все меры и готовность принять их в своих интересах. Президент будет отделен от присутствующих специальной прозрачной стеной. В то же время между главой государства и назначенным премьер-министром будет обеспечиваться визуальный и звуковой контакт. Участники будут носить респираторы класса FFP3. Помещение будет хорошо проветриваться и полностью продезинфицировано, включая все предметы.
Опубликованные сведения подписал Йиржи Овчачек, директор пресс-службы и пресс-секретарь президента Республики.
Церцвадзе: Мы не должны допустить распространения омикрон-штамма в Грузии
Грузия должна предпринять максимум усилий, чтобы не допустить появления в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала как «вызывающий озабоченность» новый штамм коронавируса «омикрон». Власти Грузии ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из восьми стран Африки, где фиксируются случаи заражения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Несмотря на то, что пока зафиксированы единичные случаи заражения этим штаммом, обеспокоенность ВОЗ очень высокая. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этот штамм в Грузию. Если мы этого не избежим, то это должно случиться хотя бы после того, как мы поборем основную волну», - сказал Церцвадзе.
Специалисты полагают, что «омикрон» гораздо заразнее, чем штамм «дельта», который циркулирует в Грузии в настоящее время. Более того, не исключено, что существующие вакцины от COVID-19 будут не столь эффективными против него.
Грузия переживает пятую волну эпидемии – ежедневно в стране фиксируется по 4-5 тысяч заражений и по 60-70 летальных исходов.
Премьер-министр Грузии поздравил еврейский народ с праздником Хануки
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Хануки.
«Сердечно поздравляю еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся на историческую родину - Израиль, весь еврейский народ с Ханукой - великим праздником победы добра, очищения и обновления.
Уникальные тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами. Талантливая и трудолюбивая еврейская община вносит неоценимый вклад в возрождение нашей общей Родины.
Присоединяюсь к вашему праздничному настрою и желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и счастья», - сказано в поздравлении Ираклия Гарибашвили.
Коронавирус в Грузии: 3 333 новых случая заражения, 56 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 333 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 37 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,02%, за последние две недели – 8,98%, а за последнюю неделю – 8,94%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 838 639.
Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 333. В Имерети выявили 617 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 302, в Шида Картли – 254, в Квемо Картли – 225, в Самцхе-Джавахети – 142, в Кахетии – 178, в Аджарии – 116, в Гурии – 100, в Мцхета-Мтианети – 64, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.
От ковида умерли еще 56 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 11 927.
Выздоровели 5 052 человека, их общее число выросло до 779 510.
На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев коронавируса. Из них 6 533 пациента (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 649 больных тяжелое, 363 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 150 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 39 493 человека лечатся на дому.
В карантинных пространствах остаются 54 гражданина, а в самоизоляции – более 42,1 тысячи.
В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 3,1 и 3,3 балла
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,3 зафиксировали в 09:54 в 1 километре к северо-западу от города Они (регион Рача и Квемо Сванети), возле курорта Сортуани.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Сегодня ночью землетрясение магнитудой 3,1 произошло ночью в юго-восточной части Грузии. Эпицентр находился в 20 километрах от города Дманиси (регион Квемо-Картли).
Коронавирус в Абхазии: 52 новых случая инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 83 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 40 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 73 пациента, состояние 5 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались женщины 1955 и 1949 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 652 человека. Зарегистрировано 524 летальных случая. Выздоровели 28 688 человек.
Зеленский ответил на петицию о визовом режиме для граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Совета безопасности Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову проанализировать соответствие нынешнего режима въезда граждан России в Украину защите национальных интересов и безопасности страны.
Президент ответил на собравшую более 25 тысяч подписей петицию с призывом ввести запрет для граждан России въезжать на территорию Украины или же ввести для россиян визовый режим. Текст ответа размещен на сайте Зеленского. Инициатором петиции стал известный активист, бывший лидер запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Правый сектор» в Одессе Сергей Стерненко.
«Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Россией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», - отметил, в частности, Зеленский. Он также подчеркнул, что уже действует ряд ограничений для въезда граждан России в страну. В частности, пограничники идентифицируют лиц из «группы риска» и подвергают их дополнительным проверкам. Кроме того, против россиян, представляющих угрозу национальным интересам Украины, вводятся санкции.
Россия официально признана Украиной страной-агрессором из-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. Однако дипломатические и экономические отношения между странами не разорваны, не введен и визовый режим. При этом периодически сообщается о случаях отказа во въезде на Украину для граждан России - в частности, посещавших аннексированный Крым или же не сумевших подтвердить цель поездки.
На 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский
В Москве на 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский.
26 ноября артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. В течение двух суток он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Отмечается, что госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса.
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 20 лет поступил в Москве в академию музыки имени Гнесиных на факультет академического пения. При этом Градский считается одним из основоположников русского рока. Именно он создал одни из первых советских рок-групп - «Славяне» и «Скоморохи».
Позднее в авторской радиопрограмме «Хит-парад Александра Градского» певец впервые познакомил широкую аудиторию с творчеством Юрия Шевчука, Виктора Цоя, Александра Башлачева, и многих других представителей жанра. Также Градский участвовал в организации ряда советских рок-фестивалей - в частности, «Рок-панорамы».
В 1970-х Градский начал писать музыку для кино. Его первой такой работой стало участие в фильме Андрона Кончаловского «Романс о влюбленных». Позже Градский стал автором музыки более чем к тридцати художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Во многих из них он также исполнял песни и вокализы: голос Градского, в частности, звучит в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» и в мультфильме Ефима Гамбурга «Голубой щенок».
В 1976 году Градский записывает композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были». Она становится лауреатом фестиваля «Песня-77», а Градский обретает популярность в масштабе всей страны. Всего в его дискографии - свыше тридцати записанных пластинок. Одной из самых известных становится рок-опера «Стадион» с участием Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова, Андрея Макаревича и других звезд отечественной эстрады и кино.
С 2012 года Градский - один из наставников в популярном телепроекте для молодых талантов «Голос». Подопечные певца регулярно становились победителями шоу.
В 2014 году Градский открыл в Москве собственный музыкальный театр, труппа которого состоит, в основном, из участников «Голоса».
В Абхазии задержан ранее разыскиваемый Гарри Авидзба
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Сухуми на улице Сахарова сотрудники Управления угрозыска МВД самопровозглашенной республики Абхазия совместно с сотрудниками уголовного розыска ОВД по Сухумскому району задержали Гарри Авидзба, разыскиваемого с 20 июля. Авидзба водворен в Изолятор временного содержания.
Как сообщала ранее пресс-служба МВД, 17 июля, примерно в 20.00 часов Руслан Гудалия, Игорь Гудалия, Гарри Авидзба и Аслан Зухба, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, на автомобиле марки «Nissan Skyline» под управлением Аслана Зухба приехали к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30 Сентября на встречу с Бесланом Дзыба.
В ходе встречи между Бесланом Дзыба и Руслано Гудалия, Гарри Авидзба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку. Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и ранил Аслана Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, из мести произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего убил Беслана Дзыба.
Послы РФ и Китая раскритиковали проведение в США саммита демократий
Послы России и Китая в Соединенных Штатах Анатолий Антонов и Цинь Ган опубликовали в соавторстве статью в американском издании National Interest, в которой подвергли критике «Саммит за демократию». Это мероприятие с участием лидеров десятков стран мира пройдет 9-10 декабря в онлайн-формате по инициативе президента США Джо Байдена. Ни Россию, ни Китай участвовать не пригласили.
На русском языке статья послов опубликована на сайте посольства России в США. В ней говорится, что «затея» с проведением саммита «предпринята американцами в духе менталитета времен холодной войны» и подчеркивается, что Китай и Россия «категорически отвергают этот шаг».
«Демократия не является прерогативой какой-либо страны или группы государств... Ее можно реализовывать разными способами, и не существует такой модели, которая подошла бы для всех государств», – пишут послы государств, по многочисленным оценкам западных политиков и неправительственных организаций, таких как Freedom House, являющихся авторитарными. По мнению послов России и Китая, «основным мерилом демократии должен выступать народ» и то, насколько у людей в той или иной стране есть «ощущение удовлетворенности и счастья». Китай в статье назван «всеобъемлющей, целостной социалистической демократией», а Россия - «демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления», причем утверждается, что «поправки к Конституции, принятые в результате референдума (так в тексте, с юридической точки зрения, никакого референдума о поправках не проводилось, было организовано так называемое общероссийское голосование по специально принятому закону - РС) 2020 года, еще больше укрепили демократические институты в Российской Федерации».
Далее в тексте говорится о том, что нельзя вмешиваться «во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека», а также осуждаются так называемые «цветные революции» как «антидемократические». «Не стоит волноваться о демократии в России и Китае. Правительствам некоторых государств стоило бы задуматься о себе и о том, что происходит у них дома» - пишут послы, призывая все государства отказаться от использования «дипломатии, основанной на ценностях» и стремиться к «гармоничному сосуществованию стран, имеющих различные системы общественного устройства».
- Президент США Джо Байден обещал провести мировой саммит демократий еще во время предвыборной кампании, при этом одной из целей этого мероприятия он называл обсуждение стратегии противодействия авторитарным режимам. В этом контексте упоминались и Россия, и Китай. На саммит приглашены главным образом страны-союзники США, в их числе все страны ЕС, кроме Венгрии, Грузия и Украина, ряд государств Азии, Африки, Латинской Америки.
- В пресс-релизе на сайте Белого дома обозначены три основные темы предстоящего саммита: противодействие авторитаризму и коррупции, а также поддержка прав человека. О конкретных шагах, которые будут обсуждать на саммите, пока известно мало. «Немецкая волна», обобщая публикации СМИ о предстоящем саммите, пишет, например, о том, что участники могут взять на себя обязательства принять собственные версии действующего в США «закона Магнитского» как механизма для санкций в ответ на нарушения прав человека.
Доктор Нино Гогоришвили: Саакашвили восстанавливает силы и готовится к суду
Состояние здоровья Михаила Саакашвили удовлетворительное, - сообщила журналистам лечащий врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Нино Гогоришвили.
По словам врача, лабораторные анализы пациента в пределах нормы, хотя у него отмечается небольшая слабость. Она сказала, что по согласованию с эндокринологами рацион питания Саакашвили расширился.
«Рацион питания Саакашвили расширился и представляет собой уже практически полноценное меню, составленное при полном согласии эндокринологов, и идет восстановление сил. Силы уже начали восстанавливаться, и господин Михаил готовится к суду. Могу сказать, что его состояние на сегодня удовлетворительное. Думаю, он будет готов к суду», - сказала Нино Гогоришвили.
Оказавшегося под завалом в шахте Ткибули мужчину нашли мертвым
Спасатели обнаружили мертвым мужчину, оказавшегося под завалом после обрушения на карьере в городе Ткибули (регион Имерети). Об этом сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По сообщениям СМИ, тело извлечено на поверхность и уже доставлено в город Кутаиси для проведения экспертизы.
Обвал произошел сегодня после полудня в угольной шахте открытого типа. Заживо погребенными оказались два человека. Поисково-спасательная операция продолжалась около девяти часов.
Ранее сегодня одного из пропавших удалось обнаружить живым. 64-летнего мужчину доставили в больницу Ткибули, а после оказания первичной помощи перевели в Кутаиси.
До сих пор неясно, что послужило причиной обвала. По некоторым данным, в момент происшествия оба мужчины проводили в шахте укрепительные работы.
СМИ: Гарибашвили покинет пост премьера Грузии до Нового года
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до Нового года подаст в отставку. Об этом сообщает телекомпания Formula со ссылкой на свои источники.
Хотя в правительстве информацию о грядущей отставке премьера не подтверждают, по информации журналистов, Гарибашвили уже написал прощальную речь. Политик якобы заявит, что покидает пост, поскольку выполнил свое обещание и посадил Саакашвили, поэтому угроз больше нет и страна может мирно развиваться.
Formula также сообщает, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, которого обвиняют в теневом управлении страной, уже нашел замену Гарибашвили. Новым премьером может стать нынешний министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе. При этом на пост главы правительства рассматривается и спикер парламента Каха Кучава, имеющий имидж относительно прозападного политика.
Телекомпания также обращает внимание на то, что президент США Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию», который пройдет в режиме онлайн 9-10 декабря, не премьера Гарибашвили, а президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Сборная Грузии по дзюдо выиграла командный чемпионат Европы
Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое место на смешанном командном чемпионате Европы. Турнир проходил в Уфе. В финальном матче грузинские спортсменов победили соперников из Нидерландов со счетом 4-3, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Обладателями бронзовых наград стали дзюдоисты России, которые выиграли во встрече за третье место у команды Беларуси (4-0), а также спортсмены из Турции, нанесшие поражение немецким дзюдоистам (4-1).
Командный чемпионат Европы с участием 16 национальных сборных проходил 27 ноября. Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях.
Грузия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из восьми стран Африки
С 28 ноября Грузия вводит обязательный карантин для всех прибывающих из восьми стран на юге Африке из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Соответствующее решение принял сегодня, 27 ноября, межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Пройти двухнедельный карантин обязаны будут путешественники, побывавшие в ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбике и Малави. После 14-дневной изоляции они также должны сделать ПЦР-тест.
«Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве», - говорится в сообщении.
Проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование иностранные граждане будут оплачивать за свой счет. Для граждан Грузии расходы покроет государство.
Новый штамм коронавируса, названный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) греческой буквой «омикрон», в середине ноября был зафиксирован на юге Африки и успел проникнуть в другие страны. Специалисты полагают, что он несет повышенную опасность заражения. Ряд государств объявили о приостановке авиасообщения с ЮАР и некоторыми другими странами Африки из-за омикрон-штамма, сообщает агентство «Новости-Грузия».
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