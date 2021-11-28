СМИ: Германия просит не вводить санкции против «Северного потока-2»

Правительство Германии обратилось к Конгрессу США с просьбой не вводить новые санкции против трубопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом сообщает издание Axios, которое публикует конфиденциальный документ, направленный, как утверждается, 19 ноября посольством Германии в США конгрессменам. «Документ носит обозначение »non-paper,» что является распространенной практикой в закрытых дискуссиях, в которых стороны прямо и без обиняков говорят о говорят о своих политических позициях» - пишет Axios. Германское правительство не подтвердило и не опровергло его подлинность.

Как говорится в документе, правительство Германии серьезно относится к своим обязательствам по июльскому соглашению с США о необходимости добиваться продления на 10 лет действующего контракта на транзит газа через Украину. Опасения по поводу того, что Россия откажется от этого транзита - один из главных аргументов противников «Северного потока-2».

Также в документе говорится, что запуск газопровода по дну Балтийского моря не будет представлять угрозы для Украины, если транзит газа через ее территорию будет сохранен.

Берлин также утверждает, что любые санкции США против их союзника - Германии - «станут исключительно победой Путина» и поставят под угрозу выполнение германских обязательств, в том числе в части поддержки Украины, что поставит под угрозу «трансатлантическое единство». Также в обращении отмечается, что нынешний рост цен на газ на мировом рынке нельзя связывать только с действиями России.

В документе также говорится, что в случае, если Кремль начнет использовать «Северный поток-2» в политических целях, у Германии есть целый ряд инструментов для оказания давления на Москву.

Представитель Госдепартамента, комментируя документ для Axios, заявил, что сохранение союзнических отношений с Берлином и защита интересов Украины не противоречат друг другу, и Вашингтон намерен «наиболее эффективным образом» добиваться достижения обеих целей.

Ранее американские СМИ, в частности Foreign Policy и The Hill, сообщали, что администрация Байдена пытается убедить сенаторов-демократов не поддерживать включение дополнительных санкций против «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета США. В Белом доме в частности предупреждают о том, что важно «не оттолкнуть Германию», которая должна сыграть ключевую роль в скоординированном ответе Запада в том случае, если Россия «снова вторгнется в Украину».