СМИ: Киев посещают министр и глава штаба армии США

Президент США Дональд Трамп направил в Киев делегацию Пентагона высокого уровня, как утверждается, в попытке придать новый импульс переговорам о прекращении войны России против Украины. О поездке со ссылкой на источники сообщили в частности издания Wall Street Journal и Politico.

По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл, а также глава штаба армии Рэнди Джордж, намерены встретиться с руководством Украины, включая президента Владимира Зеленского. Издание также пишет, что впоследствии Дрисколл встретится также с российскими представителями, где и когда - не сообщается.

«Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным военным частично обусловлено убеждением, что Москва может быть более открытой к переговорам при посредничестве военных», пишет WSJ. О визите делегации сообщает также Politico, информацию подтверждает Reuters.

Дрисколл - гражданское лицо, отвечающее главным образом за материально-техническое обеспечение армии США. Он не является членом кабинета и подотчётен министру обороны (в соответствии с указом президента США военному министру) Питу Хегсету. СМИ отмечают, что он является однокурсником вице-президента Джей Ди Вэнса.

О поездке, которую пока Белый дом и Пентагон официально не подтверждали, стало известно на фоне публикаций и заявлений о возможной активизации мирных переговоров. В частности издание Axios со ссылкой на источники как в США, так и в России накануне сообщило о том, что представители Вашингтона и Москвы проводят непубличные консультации относительно нового плана завершения войны. Утверждается, что в этом плане 28 пунктов, и он вдохновлён частично реализованным планом президента Дональда Трампа по достижению мира в секторе Газа.

Подробности плана пока не известны, однако Axios цитирует не названного российского чиновника, который подходит к нему с оптимизмом. Утверждается, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф обсуждал план с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Дмитриев это подтвердил в интервью Axios. Утверждается также, что Уиткофф обсуждал план и с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым. Накануне сообщалось, что спецпредставитель США 19 ноября посетит Турцию, где встретится с Зеленским, однако впоследствии СМИ сообщили, что эта поездка не состоится.

После отмены встречи президентов США и России в Будапеште не сообщалось о каких-либо официальных американско-российских или российско-украинских контактах на высоком уровне. Президент США Дональд Трамп по-прежнему призывает обе стороны к миру и выражает надежду, что давление, оказываемое на Россию, в конце концов приведёт её к необходимости завершения войны.