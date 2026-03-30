СМИ: молодой человек пытался ударить премьера Армении, задержаны трое

29 марта со двора церкви Святой Анны в Ереване в отдел полиции были доставлены трое граждан. Один из них — молодой человек, с которым произошёл инцидент в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Личности двоих других не уточняются.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в разговоре с армянской службой Радио Свобода подтвердил задержание двух человек «по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица».

По его словам, задержанные и материалы дела переданы в Следственный комитет.

Инцидент произошёл в церкви, когда премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении сотрудников безопасности и других должностных лиц направлялся к выходу после богослужения.

Когда сотрудники безопасности освобождали проход, один из находившихся в толпе молодых людей выразил недовольство и призвал не толкаться.

«Так на меня не смотри», — обратился он к премьер-министру, после чего сделал резкое движение рукой в его сторону. По данным СМИ, он пытался напасть на политика.

Пашинян призвал сопровождавших его лиц не реагировать, жестом попросив сохранять спокойствие.

Никол Пашинян проводит встречи в Ереване и регионах в рамках предвыборной кампании. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года. Основным соперником Пашиняна называют партию бизнесмена Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом.

Сегодня, 30 марта, Пашинян сообщил, что официально возглавил избирательный список партии «Гражданский договор» и «удостоился чести стать кандидатом на пост премьер-министра».