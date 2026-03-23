Пашинян попросил прощения за эмоциональный диалог в метро

Премьер-министр Армении принес извинения женщине, с которой у него произошел острый разговор в метро. Напряженный и эмоциональный диалог произошел 22 марта в ереванском метро между Николом Пашиняном и беженкой из Нагорного Карабаха.

Спор возник, когда Пашинян предложил подарить ребенку значок в виде карты Армении. Мать ребенка в ответ сказала, что «мы из Арцаха, и у нас другая карта».

Премьер на повышенных тонах и, грозя пальцем, заявил, что «пусть те, кто сбежал, не пытаются говорить, что это я сдал Карабах», сообщили армянские СМИ.

Он также заявил женщине, что ее ребенок будет жить в Армении; она ответила: «Мы не позволим лишить нас надежды вернуться в Арцах».

Содержание разговора быстро распространилось в обществе и вызвало бурные обсуждения.

Пашинян позже отметил, что до сих пор не может касаться событий 2023 года без эмоций, назвав это большим недочетом.

«Я признаю этот недочет: я не могу преодолеть этот момент. Когда на эту тему идет разговор – я сейчас вспомнил – в Национальном Собрании, нигде я не мог сдержать эмоции. Но только что я пообещал, что однажды я коснусь этой темы полноценно и спокойно», – сказал он.

После того как премьеру сообщили имя женщины, с которой он говорил в метро – Армине Мосиян, Пашинян обратился к ней лично.

«Уважаемая госпожа Мосиян. Я прошу прощения у вас и вашего сына за эмоции и надеюсь, что у нас будет еще повод снова встретиться в метро или где-либо и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся. Я знаю, что вы откажете и, возможно, скажете пару грубых слов вдогонку. Я смиренно принимаю это, но если вдруг вам придет в голову на камеру или телефон спокойно, без эмоций, договориться и поговорить, знайте, что я в вашем распоряжении и заранее принимаю это приглашение. Вновь хочу попросить у вас прощения. Признаю, что что-то я сказал не так, говорил с неправильной жестикуляцией, говорил в неправильном тоне, говорил с неправильным выражением лица, в каком-то смысле к сути неправильно отнесся. Но эта тема до сих пор для меня одна из самых эмоциональных тем, и я прошу прощения у всех», – сказал он.

Пашинян проводит встречи в Ереване и регионах в рамках предвыборной кампании. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Основную конкуренцию Пашиняну оказывает партия бизнесмена Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом.