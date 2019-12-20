Названо имя стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке. Что еще о нем известно

Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили имя стрелявшего у здания ФСБ в Москве. По их данным, нападавшего зовут Евгений Манюров. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Что еще известно о нападавшем

Мать Евгения Манюрова, который, как предполагают, накануне вечером устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, рассказала СМИ, что в последние годы он работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.

По её словам, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет, рассказала он "Комсомольской правде".

По данным Baza, Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял третье место .

Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было, он не женат. В последнее время он не работал. По её словам, сын общался с какими-то арабами по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала.

Как пишет "Комсомольская правда", по месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.

По данным Baza и РЕН-ТВ, в ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.

Аккаунт человека с именем Евгений Манюров есть во "Вконтакте", там указано место обучения – Российский государственный университет правосудия.

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу из автомата, у здания ФСБ на Лубянке. Стрельба началась в 18:10 в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий Мост, д. 23.

Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко – он скончался на месте от ран. Минздрав сообщил, что "крайне тяжело" ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову, всего пострадали пять человек.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что нападавших было трое, и в перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. Еще один, по версии некоторых СМИ, выбежал на улицу, где продолжил стрелять и убил сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной. Затем выживший стрелок якобы забежал в один из домов, где и был застрелен силовиками.

Позже в пресс-службе ФСБ сообщили, что нападавший был один, и проникнуть в здание спецслужбы ему якобы так и не удалось.

В момент стрельбы президент России Владимир Путин был в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь работников спецслужб в День работника органов безопасности (ФСБ, СВР и ФСО России), сам профессиональный праздник отмечается 20 декабря. Там, как сообщают агентства, он призывал "усиливать работу по линии контрразведки". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенту доложили о нападении.