Российские СМИ сообщили о смене главкома Военно-морского флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, сообщают издания «Фонтанка» и «Известия» со ссылкой на свои источники.

Временно исполняющим обязанности главкома, как утверждается, назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. Аналогичную информацию с утра опубликовали несколько провоенных анонимных телеграм-канала.

Официального подтверждения этому нет. На сайте Минобороны Евменов все еще значится в своей должности, которую он занимает с 2019 года. При этом СМИ утверждают, что информация о его отставке и назначении Моисеева «уже доведена до личного состава».

Новость об отставке Евменова совпала с утверждением командования ВСУ, что Черноморский флот России пятые сутки не выходит на дежурство после затопления в результате атаки морскими беспилотниками очередного своего корабля - «Сергея Котова». Украинская разведка утверждает, что в результате удара погибли семеро моряков, еще 27 были ранены. В Минобороны России это не комментировали.

По подсчетам проекта Oryx, всего с начала полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла больше четверти Черноморского флота, включая флагман, ракетный крейсер «Москва».