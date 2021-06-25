Telegraph рассказала о роли британского премьера в инциденте у берега Крыма

Решение о проходе военного корабля "Дефендер" вблизи аннексированного Крыма принимал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что маршрут корабля стал предметом спора между министром обороны Беном Уоллесом и главой МИДа Домиником Раабом. Глава дипведомства якобы был несогласен с прохождением корабля в регионе, так как опасался, что Кремль может использовать это в свою пользу, пишет издание.

Официального подтверждения информации The Telegraph нет.

23 июня сторожевой корабль ФСБ России открыл предупредительный огонь в сторону британского эсминца "Дефендер" неподалеку от берега аннексированного Крыма. Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. Утверждается, что он зашел на полторы морские мили вглубь территориальных вод России и не ответил на предупреждения.

В Минобороны Великобритании заявили, что "Дефендер" следовал по международно признанному коридору. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Сброса бомб по курсу следования эсминца его экипаж не заметил.

Российские военные опубликовали видео пролёта истребителя над кораблём, сброса бомб на нем нет. В четверг видео инцидента опубликовала и ФСБ России. На нём, в частности, запечатлена предупредительная стрельбы из пушки сторожевого корабля.

Джонсон заявил, что экипаж эсминца действовал законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым.

Королева Елизавета II передала экипажу "Дефендера" наилучшие пожелания.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту "Дефендера", сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву. Большинство стран мира считают полуостров и окружающие его воды принадлежат Украине.