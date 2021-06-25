Через Крым в Батуми – в грузинский порт вошел британский эсминец Defender

Британский эсминец HMS Defender вошел в порт Батуми. Об этом сообщает посольство Соединенного Королевства в Грузии.

«Мы рады принимать в Батуми один из самых сильных эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками в черноморском регионе для обеспечения безопасности», – говорится в сообщении посольства, опубликованном в соцсети Facebook сегодня.

Ранее с участием HMS Defender в Черном море произошел инцидент, который журналисты назвали «самым значительным» из тех, что имели место между Россией и Британией за последние годы, – напоминает «Новости-Грузия».

Следуя в сторону Грузии из украинского порта Одесса, британский эсминец проложил курс близ побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами.

Во время плавания эсминца в районе мыса Фиолент в небо для его сопровождения были подняты бомбардировщики Су-24, а рядом с ним находились катера береговой охраны России.

Министерство обороны России утверждает, что после предупреждения по радио по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание.

В Минобороны Британии заверили, что стрельбы не было, и предположили, что российские военные проводили учения в акватории Черного моря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что эсминец шел тем маршрутом, которого следовало ожидать в соответствии с международным правом.