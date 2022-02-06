СМИ: Россия стянула к границе около 70 процентов «армии вторжения»

Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентство Reuters и Washington Post.

По данным источников изданий в американской разведке, число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83-х, причем всего неделю назад их было около 60. Еще 14 групп, как утверждается, находится в пути. Из публикаций неясно, включены ли в общее число БТГ российские военные, прибывшие в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость».

В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму Washington Post оценивает в 100-130 тысяч.

К 15 февраля, как утверждают эксперты, цитируемые Reuters, почва достаточно промерзнет, чтобы тяжелая военная техника смогла перемещаться по бездорожью - это называется одним из условий, облегчающих вторжение. С точки зрения погодных условий его угроза сохранится до конца марта, затем начнется распутица.

Издания - также со ссылкой на американских чиновников - приводят возможные оценки потерь в случае широкомасштабного вторжения. По этим оценкам, потери среди военнослужащих Украины могут составить 5-25 тысяч человек, среди военных России - 3-10 тысяч, среди мирных жителей - 25-50 тысяч человек. Кроме того, как утверждается, вторжение может привести к перемещению до 5 миллионов беженцев в страны ЕС.

Также в публикациях говорится об оценках хода возможной военной кампании. Утверждается, что российским военным может понадобиться всего 2 дня для того, чтобы войти в Киев, но взятие этого города будет сопровождаться многочисленными жертвами. Fox News - со ссылкой на источники в Конгрессе, знакомые с недавним закрытым выступлением главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли перед конгрессменами - утверждает, что Киев может быть взят за 72 часа.

Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и критикуют западных политиков и СМИ, которые заявляют и пишут о такой угрозе. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал последние публикации «безумием и паникерством». «Что если бы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв»? - написал он в твиттере.

США и их союзники считают угрозу широкомасштабного российского вторжения реальной, подчеркивая, что точно не известно, принял ли Владимир Путин решение о таком вторжении. При этом неясно, какие цели может преследовать Россия. В СМИ публикуются различные материалы о возможных планах российского руководства - от локальных боевых действий в Донбассе до вторжения с целью взять под контроль всю территорию Украины. О втором варианте накануне сообщала немецкая газета Bild. Ее публикация вызвала резкую реакцию Москвы, где издание обвинили в поджигании войны.