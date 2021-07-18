СМИ: Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины

Министра обороны России Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины в Мариуполь «для вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий, сообщает украинское издание «Главком».

«Главком» опубликовал копию повестки, которую подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. В документе говорится, что Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля «для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)».

Аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева.

В 2014 году в отношении Малофеева и Шойгу в Украине возбудили уголовное дело. Бизнесмена заподозрили в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины», а Шойгу – в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».

В августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских чиновников, которых подозревают в тяжких преступлениях против основ национальной безопасности страны, общественной безопасности, мира и международного правопорядка.

Как заявлял глава ведомства Юрий Луценко, действия чиновников привели к гибели более двух тысяч и ранению не менее восьми тысяч украинских военных, а также уничтожению техники и имущества на сумму около 50 миллиардов долларов.