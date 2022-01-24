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В Буркина-Фасо сообщают о задержании президента военными
Президент Буркина-Фасо Рок Каборе задержан военными. Об этом сообщают агентство Reuters и Международное французское радио.
Первым о задержании президента сообщило Reuters со ссылкой на источники. Французское радио ссылается на своего корреспондента. Официального подтверждения этим данным нет.
В воскресенье, 23 января, власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных. Солдаты потребовали от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки. Западноафриканское государство подвергается регулярным нападениям джихадистов, связанных с террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".
Волнения в западноафриканской республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с исламистами. За последние шесть лет в результате нападений погибли тысячи жителей страны, не меньше, чем миллиону пришлось покинуть свои дома.
В двух государствах региона –Мали и Гвинее – за последние полтора года произошли успешные военные перевороты. Как отмечали СМИ, в обеих странах после этого начали активную работу наёмники из российской "ЧВК Вагнера".
По сообщению Le Point и французской газеты Courrier International, в Буркина-Фасо активно обсуждается возможность привлечения российских наёмников. В регионе присутствуют французские военные. Появление россиян может вызвать резкую критику Парижа на фоне роста антифранцузских настроений.
Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеосюжете:
Другие новости дня
В российском Совете по правам человека ждут реакции властей на «опасные заявления» главы Чечни
Российские власти должны отреагировать на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать. Об этом заявил "Интерфаксу" член СПЧ, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.
Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной. Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона, который чувствует себя абсолютно безнаказанным, его никто не останавливает, сказал Гусев. Молчание федеральных властей он расценивает как "некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко".
Вечером 23 января глава Чечни разместил в своём телеграм-канале пост, в котором призвал задержать "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток", члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны, после того как неизвестные похитили и увезли в Чечню его жену Зарему Мусаеву. Кадыров вновь пригрозил Янгулбаевым, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".
Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов и заявил, что одобрит их убийство при задержании, сообщает Кавказ.Реалии.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- В Кремле 21 января назвали информацию о похищении жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева "фантастической историей", усомнившись в достоверности сообщений СМИ.
- Европейский союз призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву.
Грузия утвердила Национальную контртеррористическую стратегию
Правительство Грузии сегодня утвердило Национальную контртеррористическую стратегию и план ее действия.
Документ представил на заседании правительства глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Целью этого документа является защита государства и общества от угроз, исходящих от терроризма и насильственного экстремизма», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.
В процессе разработки стратегии и ее плана действия участвовали все ведомства, входящие в состав постояннодействующей комиссии, созданной согласно постановлению правительства Грузии для борьбы с терроризмом, отметил Гарибашвили.
ВОЗ не исключает окончания пандемии в Европе после «омикрона»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает завершения пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения "омикрон" штамма коронавируса.
По словам директор ВОЗ в европейском регионе Ханса Клуге ,"вполне вероятно, что регион движется к заключительной фазе пандемии". Однако необходимо внимательно наблюдать за возможными новыми вариантами коронавируса, предупреждает он.
По мнению Клуге, после того как волна распространения "омикрона" в Европе спадет, "в течение нескольких недель и месяцев будет существовать глобальный иммунитет". С приближением лета наступит период затишья, прежде чем COVID-19 сумеет вернуться назад в конце года, однако "пандемия не обязательно вернется", считает представитель ВОЗ. В то же время, надо сохранять большую осторожность, так коронавирус удивлял нас не один раз, добавил Ханс Клуге.
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове не согласна с Клуге. Она считает, что со спадом заражений "омикроном" пандемия не завершится, так как вирус продолжает мутировать, и новые варианты могут оказаться ещё опаснее.
Впервые штамм "омикрон" был обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. ВОЗ присвоила ему тогда "статус вызывающего беспокойство".
По оценкам ВОЗ, до марта более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться вариантом "омикрон", который в несколько раз заразнее других штаммов коронавируса . Им могут повторно заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией, кроме того, заражению подвержены вакцинированные люди. Учёные предполагают, что в целом этот вариант вируса переносится легче, чем предыдущие популярные штаммы. Однако на смертность и общее число тяжёлых случаев может повлиять резкий рост заболеваемости, который фиксируется сейчас во многих странах, включая Россию.
В некоторых странах ЕС видят в более заразном, но менее опасном "омикрон"-варианте коронавируса шанс выйти из пандемии COVID-19 и начинают отменять ограничения. В Великобритании с 25 января отменяются обязательное предъявление COVID-сертификатов, требование носить маски в общественных местах, а также рекомендации по возвращению сотрудников на удалённую работу.
США могут отправить своих военных в страны Балтии и Восточную Европу
Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч солдат, а также военных кораблей и самолётов у союзников НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Издание уточняет, что американское военное присутствие в Европе может расшириться на фоне сообщений о вероятном российском вторжении на территорию Украины.
По данным газеты, Минобороны США представило Байдену варианты отправки в Восточную Европу до пяти тысяч военнослужащих. В случае ухудшения обстановки контингент может быть увеличен в десятки раз, пишет The New York Times. Часть военных могут отправить из США, часть – передислоцировать из европейских стран. Ни один из вариантов не предусматривает отправку солдат на территорию Украины.
Собеседники The New York Times отмечают, что Байден может принять решение о наращивании военной группировки уже на этой неделе. Источники в Белом доме утверждают, что президент России Владимир Путин хотел избежать присутствия американских военных в Литве, Латвии и Эстонии.
На фоне сообщений о возможном нападении на Украину Россия совместно с белорусскими военными проводит учения "Союзная решимость-2022". В частности, Минобороны отправляет на запад страны военнослужащих Восточного военного округа. Кроме того, в понедельник, 24 января, подразделения из Амурской области отправились в Республику Беларусь. Военнослужащие примут участие в проверке сил реагирования союзного государства, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе.
Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске:
Треть министров правительства Грузии заразилась коронавирусом
У четырех из 12 министров правительства Грузии подтвержден коронавирус, в связи с чем они не присутствовали на сегодняшнем заседании правительства.
В частности, коронавирусом заразились
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили
- Министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе
- Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе
- Министр образования и науки Михаил Чхенкели
Как ранее сообщили в правительстве, за сутки в Грузии выявили 7947 новых случаев коронавируса, доля положительных тестов достигла 22.65%, скончался еще 31 пациент.
Кадыров пригрозил «уничтожить» семью судьи в отставке Янгулбаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны. Об этом Кадыров написал в новом посте в телеграме и вновь повторил, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".
В посте содержится призыв задержать и "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток" (организация внесена в реестр НКО-"иноагентов"), члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", - написал Кадыров.
Глава Чечни настаивает на том, что искать, как он пишет "мерзкую семейку Янгулбаевых", правоохранительные органы республики будут "согласно закону".
По мнению Кадырова, "настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший": "Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи".
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- Вчера министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
- Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, – сообщает Кавказ.Реалии.
- Европейский союз призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву.
- Сайди Янгулбаев был назначен судьёй Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в августе 2012 года. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила его судейских полномочий. Незадолго до этого, его и старшего сына Ибрагима похитили и, как утверждается, пытали приближённые Рамзана Кадырова.
Доля положительных тестов на коронавирус в Грузии достигла 22.65%
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 732.
За сутки в стране выявили 7947 новых случаев коронавируса. Накануне провели 35 082 теста: PCR-тестов – 14 474, экспресс–тестов на антиген – 20 608.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 22.65%, за последние 14 дней составляет 13,08%, за неделю – 16,61%.
Выздоровели еще 5550 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 059 392, выздоровевших – 967 585.
В настоящее время в Грузии 77 049 активных случаев инфицирования, 4618 пациентов лечатся в клиниках, 987 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1550 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 658 343.
Госдепартамент начал эвакуацию семей дипломатов из Киева
Госдепартамент США отдал распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть страну из-за угрозы военных действий со стороны России. Части наемных сотрудников посольства разрешили добровольно покинуть страну, говорится в заявлении госдепа, которое приводит Reuters.
Кроме того, Госдепартамент рекомендовал находящимся на территории Украины американцам подумать о том, чтобы покинуть страну коммерческими рейсами, а также не посещать Россию.
"Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном России востоке Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения",— говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует Bloomberg.
Представитель Госдепартамента заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины "в любое время" и в этом случае Вашингтон не сможет эвакуировать своих граждан.
Ранее германское издание Bild утверждало, что Берлин также планирует эвакуацию дипломатов, однако власти это отрицают.
На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. В МИД России заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме
С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе.
Госсекретарь США отверг идею немедленного введения новых санкций против России
Немедленное введение новых санкций против России подорвёт возможности Запада по предотвращению полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил в интервью каналу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Цель этих санкций – сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", – заявил он в интервью программе "Положение в стране". Так он прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести новые ограничения не дожидаясь вторжения.
Президент США Джо Байден и Блинкен уже несколько раз публично заявляли, что новые санкции против России в случае полномасштабного вторжения будут беспрецедентно жёсткими. При этом республиканская оппозиция критикует администрацию Байдена за то, что на медлит с новыми мерами.
Комментируя слова Блинкена, сенатор Джони Эрнст, принадлежащая к Республиканской партии, обвинила администрацию президента Байдена в следовании "доктрине умиротворения" в контактах с Россией, — цитирует её "Голос Америки". "Санкции нужно вводить сейчас, – сказала она. – Президент Путин понимает только силу и мощь. Нам нужно проявить твердую решимость".
Ранее в декабре источники CNN сообщали, что санкции, подготовленные Вашингтоном против Москвы на случай полномасштабной агрессии, будут "самыми худшими в истории" после ограничений, введённых против Ирана и Северной Кореи. Однако их список не раскрывается несмотря на призыв республиканцев сделать это.
В интервью CNN Блинкен сказал, что “хотя бы одна” новая единица российских вооруженных сил на территории Украины повлечёт за собой "быстрый, жёсткий и единый ответ" со стороны США и Европы.
- В середине января агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что в Вашингтоне разочарованы, что согласовать санкции на случай начала вторжения не могут страны Европы. В воскресном интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц заявил, принципиальная позиция согласована: ответ будет единым. Однако, по его словам, новые ограничения должны быть соразмерны событиям, в ответ на которые они будут вводиться.
Родственники правозащитника Янгулбаева перестали выходить на связь
Живущие в Чечне родственники правозащитника Абубакара Янгулбаева, который находится за пределами России, не выходят на связь и не появляются дома. Об этом сообщил сам Янгулбаев, добавив, что «на данный момент удалось проверить только родственников из Грозного, около 15 человек». Правозащитник предполагает, что их могли «силой вывезти для записи видео», на котором они будут оскорблять и ругать его.
В конце декабря чеченские правоохранительные органы уже задерживали несколько десятков родственников Янгулбаева. Большинство из них вскоре были отпущены.
20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики для последующего допроса. Местонахождение и правовой статус Мусаевой до сих пор неизвестны. Адвокат также не может связаться с ней. С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. По его словам, после доставления в Грозный Зарема Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его «сторонником террористов» и заявил, что одобрит его убийство при задержании. В ответ Абубакар Янгулбаев отверг слова Кадырова и обратился к Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.
В субботу стало известно, что отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.
Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных
Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных, потребовавших от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки, передает агентство Reuters. Западноафриканское государство подвергается регулярным нападениям джихадистов, связанных с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида».
С утра в воскресенья в стране блокировался доступ интернет, передает сервис мониторинга блокировок NetBlocks. Сообщалось, что президент арестован, а правительство потеряло контроль над ситуацией, власти эту информацию отрицают.
Волнения в западноафриканской республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с вооруженными джихадистами. В стране регулярно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи жителей страны, не меньше, чем миллиону пришлось покинуть свои дома. Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных.
Это сопровождается ростом в регионе антифранцузских настроений и заявлениями о неэффективности расположенных в стране французских военных, - передает французский журнал Le Point.
В двух государствах региона, - соседней Мали и Гвинее, - за последние полтора года произошли успешные военные перевороты. В обеих странах после этого начали активную работу наемники из российской ЧВК «Вагнера». По сообщению Le Point и французской газеты Courrier International в Буркина-Фасо активно обсуждается возможность привлечения российских наемников, но оно может вызвать резкую критику Парижа.
Давид Залкалиани: Грузия солидарна с Украиной и украинским народом
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани присоединился к кампании в поддержку Украины, запущенной в социальной сети Twitter - #StandWithUkraine.
По словам Залкалиани, Грузия солидарна с Украиной и украинским народом.
«Абсолютно недопустимо ставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность любой страны. Грузия солидарна с Украиной и украинским народом. Мы стоим рядом с Украиной», - написал Давид Залкалиани на своей странице в Twitter.
Сегодня активисты, представители неправительственных организаций, члены оппозиционных партий собрались перед посольством Украины в Тбилиси и выразили солидарность с Украиной, сообщает Общественный вещатель Грузии. Протестующие развернули украинские флаги на фоне украинского гимна.
По заявлению участников акции, на фоне российской угрозы против Украины важно, чтобы украинский народ чувствовал поддержку и солидарность со стороны Грузии. По их словам, агрессивная политика России является неприемлемой. Протестующие также считают, что правительство Грузии должно зафиксировать четкую позицию в поддержку Украины и осудить агрессивную политику России.
У посольства также собрались граждане Украины и Беларуси, проживающие в Грузии.
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку, сообщает «Интерфакс».
«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.
Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».
«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться», - заявил Саркисян.
По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.
Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.
ЕС призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву
Европейский союз потребовал освободить жену судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, насильно вывезенную в республику полицейскими. В заявлении на сайте дипломатической службы ЕС выражается озабоченность непрекращающимися нарушениями прав человека в регионе.
«Европейский союз призывает российские власти освободить Мусаеву, провести расследование обстоятельств случившегося и положить конец преследованию защитников прав человека, членов их семей, и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», - говорится в тексте. От российских властей ждут так же эффективного и быстрого расследования всех случаев внесудебных казней, пыток и других случаев грубого нарушения прав человека в Чечне.
Российские власти на заявление не реагировали.
Сайди Янгулбаев был назначен судьей Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в августе 2012 года. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила его судейских полномочий. Незадолго до этого, рассказал в эфире телеканалу «Дождь» старший сын судьи Ибрагим, его с отцом похитили приближенные Рамзана Кадырова. Он утверждает, что их пытали, причем его лично, как утверждается, пытал сам Кадыров.
Мусаева была задержана чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде 20 января и вывезена в Чечню. Власти республики обвиняют судью и его семью в причастности к работе оппозиционного телеграм-канала, называя эту деятельность экстремистской. Они это отрицают.
Великобритания заявила о планах Кремля привести к власти в Киеве бывшего депутата Рады
Кремль рассматривает возможность привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной рады, одновременно обсуждая возможность оккупации Украины. Такое утверждение содержится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании. В российском посольстве назвали эту информацию «глупой провокацией».
В опубликованном в пятницу сообщении МИД Великобритании утверждается, что Москва рассматривает в качестве своего кандидата депутата Верховной рады VII и VIII созывов Евгения Мураева. 45-летний политик в 2019 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, а на досрочных парламентских выборах в том же году возглавлял предвыборный список партии, не сумевшей пройти проходной барьер, набрав 3 процента голосов.
Кроме того, утверждается в заявлении министерства, Россия поддерживает контакты с несколькими бывшими высокопоставленными российскими чиновниками, обсуждая с ними в том числе и возможность нападения на территорию Украины. В заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорится, что опубликованная министерством информация «дает представление об образе мышления Кремля». Источники информации не раскрываются. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что данные были получены правительством от службы внешнеполитической разведки МИ-6.
Российский МИД назвал сообщение британских коллег дезинформацией. Российское посольство в Лондоне - анекдотичной информацией. Мураев в комментарии украинскому изданию «Страна» напомнил, что находится под российскими санкциями и у его семьи в России арестованы активы. Газете The Daily Telegraph он заявил, что обвинения не соответствуют действительности. « Если я ничего не упустил, у них есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны», - сказал политик.
В России впервые выявлено более 60 тысяч заражений COVID-19 за сутки
В России третий день подряд фиксируется суточный максимум заражением COVID-19. Впервые за сутки выявлено больше 60 тысяч заболевших, общее число новых случаев составило 63 205. Об этом свидетельствует официальная статистика федерального штаба по борьбе с распространением заболевания.
Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 11 108 191. Власти неоднократно признавали, что эта оценка может быть кратно занижена в связи с недостаточным количеством тестирований. За сутки, по официальной статистике, умерли 679 человек.
После выходных показатель может значительно вырасти, так как во многих случаев регистрация новых больных и умерших откладывается на начало рабочей недели. Общее число погибших за время пандемии оценивается независимыми демографами больше, чем в миллион человек. Оценка Росстата в два раза ниже - по данным ведомства, жертвами пандемии стали 625 тысяч человек. Федеральный оперативный штаб дает еще меньшее число погибших - 326 112.
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на фоне массового распространения в России штамма «омикрон». Им могут повторно заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией, кроме того, заражению подвержены вакцинированные люди. Ученые предполагают, что в целом этот вариант вируса переносится легче, чем предыдущие популярные штаммы. Однако на смертность и общее число тяжелые случаев может повлиять резкий рост заболеваемости, который фиксируется сейчас во многих странах, включая Россию.
«Молчание - преступление»: в Грузии проходят акции в поддержку Украины
У здания посольства Украины в Тбилиси проходит акция солидарности. На митинге присутствуют политики, активисты и простые граждане, сообщает SOVA. Собравшиеся отмечают, что Грузия и Украина противостоят общему врагу, они призывают официальный Тбилиси открыто поддержать Киев.
«Украина, как никогда прежде находится в ожидании очередной большой войны. Мы хотим выразить солидарность с нашим братским народом. Молчание – преступление!», - заявил один из организаторов митинга.
Представитель посольства поблагодарил участников акции за поддержку. По его словам, Грузия и Украина должны вместе бороться против российской агрессии.
Организатором митинга является общественное движение «Позор».
Акция в поддержку Украины с участием около двух десятков человек прошла сегодня и в Кутаиси. Гражданские активисты, организовавшие митинг, призывали грузинские власти открыто поддержать Киев.
«Сегодняшней маленькой акцией мы выражаем солидарность народу Украины. Также мы призываем наше правительство сделать заявление в поддержку Украины. Мы считаем, что, если это молчание продолжится, это будет равноценно преступлению. Одновременно эта акция является ответом на ту поддержку и солидарность, которые украинский народ оказал Грузии во время августовской войны 2008 года», - сказал активист Ника Десадзе.
- Напряженность в отношениях между Западом и Россией в последние месяцы существенно усилилась. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.
- Переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшиеся в январе, не принесли результатов.
- Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, Москва требует гарантий безопасности, в числе которых отказ от расширения НАТО на восток и приема в альянс Украины и Грузии.
Скончалась олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе
Легендарная грузинская лучница Кетеван Лосаберидзе скончалась в возрасте 72 лет, сообщает Общественный вещатель Грузии. О причинах смерти не сообщается.
Кетеван Лосаберидзе – единственная женщина как в СССР, так и в независимой Грузии, ставшая олимпийской чемпионкой в стрельбе из лука. Свое имя в историю советского и грузинского спорта она вписала на Играх в Москве в 1980 году.
Первый титул спортсменка завоевала в 1967 году, а уже через пять лет Лосаберидзе, которой на тот момент было 22 года, приняла участие в своей первой Олимпиаде в Мюнхене, где заняла четвертое место. К тому времени Лосаберидзе уже была чемпионкой Европы в личном и командном зачетах.
С 2002-2005 год она занимала пост президента Национальной федерации стрельбы из лука Грузии.
Кетеван Лосаберидзе проработала 32 года на кафедре общей математики в Тбилисском госуниверситете. Легендарная грузинская лучница награжден орденом Вахтанга Горгасали II степени, президентским Орденом Сияния в 2018 году и орденом Дружбы народов.
К задержанной матери правозащитника Янгулбаева не допустили адвоката
Подписавший постановление о принудительном доставлении в Грозный матери правозащитника Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой следователь не допустил к ней ее адвоката – представителя «Комитета против пыток». С 20 января родные не знают о ее местонахождении.
«Адвокатом на имя следователя Хусаинова подано заявление, оно имеет отметку о вручении – с подписью и печатью. В нем указано, что у моей матери есть адвокат, которого необходимо срочно допустить к доверителю. Также у следователя запрашивается информация о ее местонахождении. Он на это заявление никак не отреагировал», - рассказал Кавказ.Реалии Абубакар Янгулбаев.
Собеседник уточнил, что в УМВД по официальным номерам дежурной части перестали отвечать на звонки адвоката и родных. Также информация о местонахождении Мусаевой не поступала и от живущих в Грозном родственников семьи.
По информации другого источника Кавказ.Реалии, за адвокатом Мусаевой в Грозном была организована слежка.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками полиции Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток».
- 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что после доставления в Грозный Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». В повторном комментарии Кадыров объявил всю семью пособниками террористов. Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинули Россию.
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. До этого в интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что силовики забрали в отдел полиции его родственников, живущих в Чечне.
Ночные клубы в Грузии решили открыться после спада заболеваемости COVID
Ночные клубы в Грузии планируют возобновить работу после прохождения пика новой волны коронавируса. Об этом говорится в заявлении «Союза культурной и творческой индустрии Грузии» (act4culture), объединяющего владельцев ночных клубов, музыкантов и ивент-менеджеров.
Грузия переживает взрывной рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма «омикрон». В субботу в стране с населением 3,7 миллиона человек было зафиксировано 11 039 новых случаев заражения. Впервые с начала пандемии этот показатель оказался пятизначным, пишет агентство «Новости-Грузия».
«После совместных обсуждений мы приняли решение, что возобновим деятельность с соблюдением протокола после того, как пик распространения вируса пойдет на спад», - сказано в обращении.
Ориентировочной датой открытия называется 4-5 марта. Как поясняют авторы заявления, из опыта других стран известно, что в случае омикрон-штамма заболеваемость идет на спад по истечении 45 дней. При этом они подчеркивают, что будут внимательно следить за динамикой распространения вируса и постараются надлежащим образом подготовиться к работе за полтора месяца.
С этой целью владельцы клубов призывают власти к сотрудничеству «на принципах равенства и справедливости», предостерегая от «очередного дискриминационного решения». Здесь же они подчеркивают, что «готовы принципиально, последовательно и справедливо защищать свои собственные права и права своих гостей».
- Ночные клубы в Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, в конце декабря получили право в тестовом режиме провести вечеринки в новогодние дни с соблюдением регуляций. Речь идет о шести датах в период с 31 декабря по 15 января включительно. Позже владельцы заведений разделили опасения властей и эпидемиологов, связанные с омикрон-штаммом, и согласились снова закрыть клубные пространства.
В Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины
Сегодня, 23 января, в Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины, сообщает SOVA. Митинг перед посольством начнется в 16:00, организатором является общественное движение «Позор». В акции примут участие представители политических партий и гражданские активисты.
Организаторы акции обращаются к посольству Украины в Грузии и приглашают сотрудников посольства на акцию.
«Происходящие события и растущая угроза военной и гибридной агрессии России в отношении Украины глубоко встревожила грузинский народ… Между тем, мы не видим со стороны официального Тбилиси выражения ощутимой поддержки в отношении украинского народа, что особенно печально.
Тогда, когда весь Запад объединился в кулак для поддержки Украины, мы чувствуем особую ответственность быть рядом с вами в это сложное время, как стоял рядом с грузинским народом президент Украины в 2008 году. Мы очень ценим непоколебимую поддержку Украины суверенитета и территориальной целостности Грузии. Подтверждаем, что поддержка грузинского народа в отношении Украины непоколебима и неизмерима.
Хотим пригласить вас на акцию в поддержку Украины у украинского посольства в воскресенье, в 16:00 по тбилисскому времени. Вместе с движением «Позор» в акции примут участие гражданские активисты и организации, публичные лица и политические партии. Ваше присутствие на акции будет способствовать демонстрации нашей искренней поддержки и направит миру четкий посыл, что Украина и Грузия стоят рядом друг с другом ради мира, безопасности, демократии и евроатлантического будущего», - говорится в заявлении.
В Тбилиси на неделю закрылась «Золотая биржа» из-за вспышки коронавируса
В связи со вспышкой коронавирусом «Золотая биржа» в Тбилиси временно закрыта, - сообщила Общественному вещателю Грузии директор «Золотой биржи» Этер Кипиани.
По словам Кипиани, в ходе планового тестирования было выявлено 40 инфицированных, из-за чего администрация приняла решение о временном закрытии. Всего на объекте работают до 500 человек.
Четвертый день подряд в Южной Осетии фиксируются антирекорды заболеваемости COVID-19
Суточный прирост заболевших коронавирусом значительно увеличился, четвертый день подряд в самопровозглашенной республике Южная Осетия фиксируются антирекорды - более ста случаев суточной заболеваемости.
За сутки в республике выявлен 171 новый случай коронавируса, что на 48 случаев больше зарегистрированного накануне суточного прироста, сообщает Югосетпотребнадзор.
«В ПЦР лаборатории провели 398 исследований, общее число зараженных коронавирусом достигло 11 161, из них выздоровели - 10 322», - сказали информагентству «Рес» в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 839 жителей республики, 20 человек - сняты с учета медиков.
Резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в республике наблюдается с начала января. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 59 89 исследований на COVID-19.
- Югоосетинский оперштаб запретил до 1 февраля проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций.
В Абхазии выявлено 166 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 364 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 166 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 77 пациентов. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 26, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 747 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34 803 человека.
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