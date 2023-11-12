СМИ сообщили о запрете на въезд в Финляндию из РФ на велосипеде

Финляндия запретила въезд на территорию страны из России на велосипедах. Об этом сообщают петербургское издание «Фонтанка» и государственное агентство РИА «Новости».

«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам - они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», - рассказал один из собеседников «Фонтанки».

Дежурный сотрудник пограничной охраны пункта пропуска Ваалимаа сообщил РИА «Новости», что все контрольно-пропускные пункты юго-восточной Финляндии закрыты для въезда в страну на велосипедах из России с 9 ноября. С чем связан запрет, собеседник агентства не уточнил.

На сайте пограничной службы Финляндии информации о новом запрете нет, пишет «Фонтанка». Издание предполагает, что велосипеды могли попасть под запрет вместе с автомобилями с российскими номерами, въезд для которых власти Финляндии в сентябре.