AP: США предложат Украине пойти на ряд уступок в Донбассе

Соединённые Штаты предложат Украине предоставить территориям на востоке этой страны, которые сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, "определённую степень" автономии. Об этом со ссылкой на представителей администрации США сообщает Associated Press.

Агентство проанализировало возможные шаги, которые может предпринять администрация Джо Байдена на фоне нынешнего обострения российско-украинского конфликта. Как говорится в публикации, Вашингтон будет стоять перед непростой задачей - с одной стороны, убедить Украину пойти на ряд уступок в Донбассе, с другой, сделать так, чтобы это не выглядело победой российского лидера Владимира Путина. По словам бывшего посла США в Киеве Стивена Пайфера, регионам Донбасса в частности может быть предложено самоуправление в сфере здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Пайфер подчеркнул, что Вашингтон не будет подталкивать Украину к шагам, "которые поставят под угрозу ее суверенитет или способность национального правительства принимать решения".

По данным источника AP, Украина готова учесть в законодательстве языковые и культурные особенности регионов Донбасса, но категорически против того, чтобы они имели право вето на принятие общенациональных решений.

Предоставление "отдельным районам Донецкой и Луганской областей" некоего особого статуса в составе Украины предусмотрено Минскими соглашениями, заключёнными ещё в 2015 году. Они, однако, практически не выполняются. США не являются участником соглашений, хотя и заявляют об их поддержке.

Как говорится в публикации AP, Байдену также придётся продемонстрировать деликатный подход к вопросу о вступлении Украины в НАТО. США и их союзники отвергают требования России об отказе принимать Украину в Североатлантический союз. Однако, по данным источников, высокопоставленный представитель Госдепартамента недавно дал Киеву понять, что в ближайшие 10 лет принятия страны в НАТО ждать не следует.

Отказ от принятия Украины в НАТО - одна из так называемых красных линий, о которых недавно говорил Путин. Он также настаивал на том, чтобы на Украине не размещались иностранные военные и военная инфраструктура. Этой риторикой сопровождалось наращивание группировки российских войск у границ с Украиной, которое на Западе и в Киеве посчитали подготовкой к возможному вторжению.