СМИ Украины сообщили об обысках НАБУ у министра и в «Энергоатоме»

Ряд украинских СМИ в понедельник сообщил об обысках, которые проводят детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики. По ряду сообщений, с обысками пришли также к бизнесмену и совладельцу «Квартала 95» Тимуру Миндичу. Об обысках в частности сообщили источники «Украинской правды» и РБК-Украина, обыски у Галущенко подтвердил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

НАБУ официально заявило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводит «масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики». Согласно заявлению следователей, участники схемы выстроили «масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, «Энергоатом».

«15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Детали будут со временем», — написали представители НАБУ.

Об обысках у Миндича в НАБУ официально не сообщали. Связано ли его дело с Галущенко, пока не раскрывается. Издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источники ранее писало, что Миндич фигурирует в расследовании НАБУ дела о хищении государственных средств.

«Украинская правда» добавляет, что за несколько часов до начала обыска Миндич якобы покинул территорию Украины.

Как отмечает «Настоящее Время», украинские медиа называли Миндича другом президента Владимира Зеленского и одним из совладельцев компании «Квартал 95». Журналист-расследователь Михаил Ткач в частности сообщал , что в 2021 году в квартире Миндича проходило празднование дня рождения Зеленского в компании «кварталовцев». Зеленский тогда объяснял, что праздновал в своей квартире, а квартира Миндича расположена в этом же доме.

НАБУ была создана вскоре после свержения Виктора Януковича в качестве инструмента по борьбе с коррупцией, на создании подобного независимого органа настаивали западные партнёры Украины. Ранее в этом году попытка поставить НАБУ под жёсткий контроль генпрокуратуры столкнулась с протестами - наиболее массовыми с момента российского широкомасштабного вторжения в страну. Большинство принятых решений было отменено. Служба безопасности Украины, в то же время, арестовала одного из детективов НАБУ по обвинению в сотрудничестве с Россией, ряд СМИ сообщал о напряжённости в отношениях между различными силовыми структурами Украины.