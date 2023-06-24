СМИ в Ростове-на-Дону сообщили о взрыве в районе штаба военного округа

В Ростове-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, сообщают местные СМИ.

В телеграм-каналах распространяется видео, на котором видны бегущие люди. Сообщается о последовавшей за взрывом стрельбе. «Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан», - уточняет ростовское издание 161.ru, но что именно произошло, остается неясным.

161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что предположительно наемники ЧВК «Вагнер» устанавливают в районе штаба ЮВО минные шлагбаумы.

Официальных комментариев от властей Ростовской области о последних событиях пока не поступало. Известно, что губернатор региона Василий Голубев призвал жителей к единству и поддержке президента России.