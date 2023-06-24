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СМИ в Ростове-на-Дону сообщили о взрыве в районе штаба военного округа

Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года

В Ростове-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, сообщают местные СМИ.

В телеграм-каналах распространяется видео, на котором видны бегущие люди. Сообщается о последовавшей за взрывом стрельбе. «Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан», - уточняет ростовское издание 161.ru, но что именно произошло, остается неясным.

161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что предположительно наемники ЧВК «Вагнер» устанавливают в районе штаба ЮВО минные шлагбаумы.

Официальных комментариев от властей Ростовской области о последних событиях пока не поступало. Известно, что губернатор региона Василий Голубев призвал жителей к единству и поддержке президента России.

  • В пятницу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что регулярные российские войска нанесли ракетные удары по тылам его подразделений, и что было множество жертв. Никаких подтверждений этому нет. Пригожин заявил, что ЧВК начинает «марш справедливости» - вооруженный поход на Москву с целью наказать российское военное руководство.
  • В Минобороны России назвали сообщения Пригожина об ударе по лагерям наемников фейками и провокацией. Российские генералы призвали бойцов «Вагнера» отказаться от исполнения приказов Пригожина. ФСБ России объявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела по статье о призывах к вооруженному мятежу.
  • К утру субботы поступили сообщения, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные и административные объекты в Ростове-на-Дону и некоторые объекты в Воронеже.
  • В текущей ситуации Радио Свобода не может оперативно проверить достоверность поступающей информации.

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