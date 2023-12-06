Зеленский отказался выступить по видеосвязи на брифинге в Сенате США

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил онлайн-брифинг для сенаторов Соединенных Штатов Америки, сообщил телеканал CNN.

«Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что президент Украины Зеленский больше не собирается присутствовать на секретном брифинге из-за вопроса, возникшего в последнюю минуту».

О том, что Зеленский не будет выступать перед Палатой представителей сообщил в соцсети X корреспондент телеканала CNN Джим Шутто. Подробностей он не привёл.

Ранее западные СМИ со ссылкой на лидера большинства в американском сенате Чака Шумера писали, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к сенаторам на секретном брифинге. Планировалось, что украинский лидер расскажет о ходе войны и необходимости еще одного пакета военной помощи.

Американские законодатели уже более месяца не могут одобрить дополнительную помощь Украине.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование поставок оружия и другую помощь Украине и Израилю общей суммой в 106 миллиардов долларов, из них на долю Украины должно было прийтись более 60 миллиардов. Этот запрос до сих пор не был рассмотрен в Конгрессе.

В понедельник директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и сообщила, что у администрации США к концу года закончатся средства для поставок Украине вооружений и техники.

Янг отметила, что без одобрения Конгрессом новых средств для помощи Киеву будут подорваны возможности Украины вести боевые действия против российских войск.

Тем временем телеканал Fox News передаёт, что Джонсон направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором отметил, что помощь Украине будет зависеть от реформы миграционной системы и законов о безопасности границ.

Комментариев от офиса президента Украины пока не поступало.

По информации «Европейской правды», украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и посла Украины в США встретилась со спикером Палаты представителей. Стороны обсудили пакет помощи Украине, а сама встреча с Джонсоном была «очень теплой и продуктивной», и есть основания для сдержанного оптимизма, сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в эфире телемарафона «Единые новости».

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