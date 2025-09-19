Снятие с эфира шоу «Jimmy Kimmel Live» вызвало споры о свободе слова в США

Конгрессмены-демократы, а также сценаристы и актёры Голливуда осудили решение о снятии с эфира программы «Jimmy Kimmel Live», назвав его атакой на свободу слова со стороны президента США Дональда Трампа. Поводом для снятия шоу стали слова ведущего Джимми Киммела о правом активисте Чарли Кирке, убитом 10 сентября во время студенческих дебатов в Юте.

Компания ABC, входящая в состав корпорации Walt Disney, приостановила шоу «Jimmy Kimmel Live» «на неопределённый срок» после заявления медиагруппы Nexstar, владеющей 32 филиалами ABC, о том, что она больше не будет транслировать программу. Назначенный Трампом глава Федеральной комиссии по связи Брэнден Карр пригрозил транслирующим шоу телеканалам расследованиями и штрафами.

В эфире 15 сентября Джимми Киммел заявил, что «банда MAGA пытается заработать политические очки» на гибели Кирка, а слова Трампа в память о Кирке сравнил с тем, «как четырёхлетний ребёнок оплакивает золотую рыбку». Эти комментарии вызвали резкое недовольство среди консерваторов в США.

Трамп отреагировал на снятие шоу с эфира постом в Truth Social, в котором, в частности, говорится: «Шоу Джимми Киммела с провальными рейтингами ЗАКРЫТО. Поздравляю компанию ABC с тем, что наконец-то нашла в себе смелость сделать то, что нужно было сделать. У Киммела НОЛЬ таланта».

В совместном заявлении конгрессмены-демократы обвинили Трампа и Карра в «злоупотреблении властью» и назвали действия ABC проявлением трусости. «Он опозорил свой пост, запугивая ABC и заставив компанию преклонить колено перед администрацией Трампа», — говорится в документе.

Профсоюзы сценаристов и актёров также резко осудили решение канала. «Наши слова сделали вас богатыми. Заглушая нас, вы обедняете весь мир», — заявили объединённые гильдии сценаристов. Союз SAG-AFTRA назвал снятие программы «угрозой свободе каждого». Актёр Бен Стиллер в соцсетях написал: «Это неправильно». Американская федерация музыкантов заявила, что «речь, не понравившаяся власти, была подвергнута цензуре», и назвала действия FCC «государственной цензурой».

Гибель Кирка вызвала волну скорби среди его сторонников, но одновременно стала поводом для нападок на критиков его взглядов. Обвинение в убийстве Кирка предъявлено 22-летнему мужчине, однако мотивы преступления остаются неясными.

Тем временем акции Disney упали почти на 1%, но инвесторы, по данным рынка, не ожидают серьёзного влияния инцидента на финансовое положение компании.