Собчак: видео «голой вечеринки» Путину показал Михалков

Президент России Владимир Путин узнал о так называемой голой вечеринке в московском клубе «Мутабор», участники которой столкнулись с многочисленными неприятностями - от отмены концертов до административного ареста - от режиссера и автора программы «Бесогон» Никиты Михалкова. Это утверждает журналистка Ксения Собчак, по ее словам, два источника «уверенно и с подробностями» рассказали ей, что Михалков не только рассказал Путину о вечеринке, но и показал видео, на котором известные деятели шоу-бизнеса предстают в полуголом виде, снабдив его комментарием «про 666 и сатанинскую вечеринку».

Действия Михалкова Собчак назвала «доносом» и отметила, что Путин «уважает и любит» Михалкова и открыт аргументам с его стороны. «Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция — не только пропаганда запрещенной экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО (специальная военная операция - официальный российский термин для обозначения войны в Украине - РС)», - пишет Собчак.

Она сама была среди гостей вечеринки в «Мутаборе» и, после того как разразился скандал, записала видео с извинениями. «От извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны», - написала она, призвав Михалкова также отреагировать на антисемитскую публикацию о похоронах поэта Льва Рубинштейна в «Экспресс-газете».

Михалков утверждения Собчак пока не комментировал.

То, что Путин очевидно знает о «голой вечеринке» и негативно ее оценивает, понятно из его высказываний в последнее время. В двух выступлениях он провел параллели между участниками войны в Украине, которых он назвал будущей «элитой» страны, и теми, кто, по его словам, «прыгает без штанов« и является «чудиками, которые обнажают гениталии«.