Собчак: видео «голой вечеринки» Путину показал Михалков

Президент России Владимир Путин узнал о так называемой голой вечеринке в московском клубе «Мутабор», участники которой столкнулись с многочисленными неприятностями - от отмены концертов до административного ареста - от режиссера и автора программы «Бесогон» Никиты Михалкова. Это утверждает журналистка Ксения Собчак, по ее словам, два источника «уверенно и с подробностями» рассказали ей, что Михалков не только рассказал Путину о вечеринке, но и показал видео, на котором известные деятели шоу-бизнеса предстают в полуголом виде, снабдив его комментарием «про 666 и сатанинскую вечеринку».
Действия Михалкова Собчак назвала «доносом» и отметила, что Путин «уважает и любит» Михалкова и открыт аргументам с его стороны. «Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция — не только пропаганда запрещенной экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО (специальная военная операция - официальный российский термин для обозначения войны в Украине - РС)», - пишет Собчак.
Она сама была среди гостей вечеринки в «Мутаборе» и, после того как разразился скандал, записала видео с извинениями. «От извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны», - написала она, призвав Михалкова также отреагировать на антисемитскую публикацию о похоронах поэта Льва Рубинштейна в «Экспресс-газете».
Михалков утверждения Собчак пока не комментировал.
То, что Путин очевидно знает о «голой вечеринке» и негативно ее оценивает, понятно из его высказываний в последнее время. В двух выступлениях он провел параллели между участниками войны в Украине, которых он назвал будущей «элитой» страны, и теми, кто, по его словам, «прыгает без штанов« и является «чудиками, которые обнажают гениталии«.
- Частная вечеринка в клубе «Мутабор», посвященная открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, участников московской светской жизни, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.
- Фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали осуждение провластных блогеров и активистов. Участников, в частности, обвинили в неуместности таких мероприятий на фоне российского вторжения в Украину.
- Источники нескольких СМИ предположили, что общественная кампания была организована из Кремля. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждало, что она началась после того, как Путину показали фотографии с вечеринки. Организатор вечера блогер Анастасия Ивлеева и многие гости, в том числе телеведущая Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, вынуждены были опубликовать видео с извинениями или оправданиями за мероприятие. Ивлеевой суд назначил административный штраф. Работу клуба на три месяца приостановили с указанием на формальные нарушения.
- Один из участников вечеринки – рэпер Vacio (Николай Васильев) - был дважды отправлен судом под арест по обвинению в мелком хулиганстве, сначала на 15 суток, а затем на 10. Будучи под арестом, он получил повестку в военкомат. По данным издания «Агентство», эпизод с участием Vacio, который пришел на вечеринку в одетом на пенис носке, особенно разозлил Путина. Еще один участник вечеринки, певец Дима Билан, посетил оккупированную Россией территорию Донецкой области.