Сочинский суд заочно арестовал абхазских оппозиционеров

Центральный районный суд города Сочи удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении абхазских оппозиционеров — депутата Кана Кварчия, а также Ефрема Кварчия, Эшсоу Какалия, Давида Накопия, Хына Думаа и Алмасхана Ардзинба. Об этом сообщают в соцсетях, в том числе информагентство «Аиашара». Ранее стало известно об аналогичном решении в отношении Гарри Кокая.

Речь идет об инциденте в офисе, где находились российские политтехнологи в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 8 ноября 2025 года.

Позже стало известно, что в России возбудили уголовное дело против Кана Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа. Они объявлены в федеральный розыск.

Абхазских политиков обвиняют в разбое в особо крупном размере — на сумму 1 975 000 рублей — в отношении троих граждан РФ в возрасте 25, 42 и 45 лет.

Расследование инцидента начато и в самопровозглашенной республике. Президент Бадра Гунба исключил возможность передачи Москве абхазских граждан.